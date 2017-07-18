Минобороны планирует на рубеже 2020-2022 годов получить гиперзвуковые авиаракеты

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ЖУКОВСКИЙ, 18 июля. /ТАСС/. Минобороны России хочет на рубеже 2020-2022 годов получить авиационные ракеты, летающие на гиперзвуке. Об этом во вторник сообщил журналистам замминистра обороны РФ Юрий Борисов.
"Мы оцениваем научно-технический задел в этой области и не видим, что мы сильно отстали. Находимся примерно на одном уровне с ведущими странами, которые работают в этой области. Не скрою, что мы также намерены на рубеже 2020-2022 годов получить в серии ряд изделий, в первую очередь авиационных средств поражения, которые будут работать на гиперзвуковых скоростях", - сказал он на авиасалоне МАКС-2017.
"В авиационной промышленности, в ОАК [Объединенной авиастроительной корпорации] существуют планы по созданию различных версий авиационных средств с использованием гиперзвуковых технологий. Но здесь пока это вопрос больше к ним. Мы надеемся получить оружие", - добавил Борисов.