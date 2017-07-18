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Минобороны планирует на рубеже 2020-2022 годов получить гиперзвуковые авиаракеты

Армия и ОПК
18 июля, 18:21 UTC+3 ЖУКОВСКИЙ 18, июля. /ТАСС

По словам замминистра обороны Юрия Борисова, в данной области Россия находится примерно на одном уровне с ведущими странами

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ЖУКОВСКИЙ, 18 июля. /ТАСС/. Минобороны России хочет на рубеже 2020-2022 годов получить авиационные ракеты, летающие на гиперзвуке. Об этом во вторник сообщил журналистам замминистра обороны РФ Юрий Борисов.

"Мы оцениваем научно-технический задел в этой области и не видим, что мы сильно отстали. Находимся примерно на одном уровне с ведущими странами, которые работают в этой области. Не скрою, что мы также намерены на рубеже 2020-2022 годов получить в серии ряд изделий, в первую очередь авиационных средств поражения, которые будут работать на гиперзвуковых скоростях", - сказал он на авиасалоне МАКС-2017.

"В авиационной промышленности, в ОАК [Объединенной авиастроительной корпорации] существуют планы по созданию различных версий авиационных средств с использованием гиперзвуковых технологий. Но здесь пока это вопрос больше к ним. Мы надеемся получить оружие", - добавил Борисов.

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Темы
МАКС-2017
Персоны
Борисов, Юрий Иванович
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