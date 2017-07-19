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Двигатель для модернизированного Як-130 получит тягу в три тонны

Армия и ОПК
19 июля, 9:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июля. /ТАСС

Работы по созданию двигателя проводит НПЦ "Салют"

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Работа по созданию двигателя для модернизированного учебно-боевого самолета Як-130 стартовала в России, у него будет увеличена тяга и высотно-скоростные характеристики.

Об этом в интервью ТАСС рассказал директор по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам АО "НПЦ газотурбостроения "Салют" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) Алексей Потапов.

"Для обеспечения требований ОКБ имени Яковлева к двигателю для модернизированного Як-130 мы запустили работы по СМ-100. В этом двигателе при сохранении габаритов и веса будет увеличена бесфорсажная тяга с 2,5 тонны до 3 тонн, а также улучшены высотно-скоростные и динамические его характеристики", - сказал Потапов.

Он добавил, что этот проект прошел стадию эскизного и технического проектирования. "Сейчас внесены коррективы в документацию, планируется защита техпроекта. Мы ведем изготовление компрессора низкого давления, камеры сгорания. Выпущена конструкторская документация на компрессор высокого давления и турбину", - пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что испытания узлов, которые должны подтвердить проектные характеристики, планируется провести в 2017-2018 годы, а в 2019 году состоится испытание опытного образца. "Дальше все зависит от финансирования. Пока мы ведем эти работы в инициативном порядке", - отметил Потапов.

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