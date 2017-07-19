Ресурс двигателя для палубного истребителя Су-33 будет увеличен

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Ресурс двигателей АЛ-31 серии 3 для палубных истребителей Су-33 будет увеличен, подобные работы уже ведутся.
Об этом в интервью ТАСС рассказал директор по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам АО "НПЦ газотурбостроения "Салют" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) Алексей Потапов.
"По опыту эксплуатации самолетов Су-33 мы видим, что есть все основания к поддержанию исправности этого самолета, потому что он эффективен. Наше предприятие, осуществляя функции разработчика двигателя для этого самолета, ведет по заданию Минобороны работы по увеличению ресурсов двигателя", - сказал Потапов.
По его словам, испытания ведутся, предварительные результаты положительные.
Су-33 (ранее известный как Су-27К) - российский тяжелый палубный истребитель четвертого поколения, разработанный для ВМФ России.