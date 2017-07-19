"Рособоронэкспорт" и РТИ подписали соглашение о совместной деятельности

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 19 июля. /ТАСС/. "Рособоорнэкспорт" и концерн РТИ заключили на авиасалоне МАКС-2017 соглашение о совместной деятельности, передает корреспондент ТАСС с места события.

Документ подписали глава "Рособоронэкспорт" Александр Михеев и председатель совета директоров ОАО "РТИ" Сергей Боев.

"Эта программа сотрудничества открывает новые возможности "Рособоронэкспорту", отдельные программы, которые мы будем предлагать внешнеторговым партнерам с учетом разработок РТИ", - сказал на церемонии Михеев.