Рособоронэкспорт: ударные беспилотники к 2025 году будут решать 60% задач таких аппаратов

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ЖУКОВСКИЙ, 20 июля. /ТАСС/. Число задач, выполняемых ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), к 2025 году вырастет с 3 до 60%. Об этом в четверг сообщил журналистам глава делегации компании "Рособоронэкспорт" на авиасалоне МАКС-2017 Сергей Ладыгин.
"Важным глобальным трендом развития беспилотной авиации является практически четырехкратный рост закупок ударных БЛА по сравнению с разведывательными беспилотными комплексами, а также прогнозируемое на период до 2025 года перераспределение объема решаемых беспилотной авиацией задач с разведывательных на ударные с 3 до 60%", - сказал он в ходе авиасалона МАКС-2017.
Ладыгин также сообщил, что по оценкам некоторых экспертов, беспилотная авиационная система "Орион-Э", которую компания будет продвигать на мировой рынок, имеет потенциал для установки на нее комплекса вооружений.