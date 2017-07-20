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Рособоронэкспорт: ударные беспилотники к 2025 году будут решать 60% задач таких аппаратов

Армия и ОПК
20 июля, 14:42 UTC+3 ЖУКОВСКИЙ ЖУКОВСКИЙ 20, июля. /ТАСС

На данный момент число задач, выполняемых ударными БПЛА, составляет 3%

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ЖУКОВСКИЙ, 20 июля. /ТАСС/. Число задач, выполняемых ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), к 2025 году вырастет с 3 до 60%. Об этом в четверг сообщил журналистам глава делегации компании "Рособоронэкспорт" на авиасалоне МАКС-2017 Сергей Ладыгин.

СПЕЦПРОЕКТ

Воздушные акробаты МАКС-2017

ТАСС рассказывает о пилотажных группах, участвующих в летной программе авиасалона

"Важным глобальным трендом развития беспилотной авиации является практически четырехкратный рост закупок ударных БЛА по сравнению с разведывательными беспилотными комплексами, а также прогнозируемое на период до 2025 года перераспределение объема решаемых беспилотной авиацией задач с разведывательных на ударные с 3 до 60%", - сказал он в ходе авиасалона МАКС-2017.

Ладыгин также сообщил, что по оценкам некоторых экспертов, беспилотная авиационная система "Орион-Э", которую компания будет продвигать на мировой рынок, имеет потенциал для установки на нее комплекса вооружений.

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Темы
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