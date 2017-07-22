Китай представит на конкурсе Армейских игр "Кубок моря" корвет Huangshi

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ПЕКИН, 22 июля. /ТАСС/. Корвет проекта 056 Huangshi представит Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая на международных состязаниях "Кубок моря", которые проходят в рамках Армейских международных игр - 2017. Об этом сообщает в субботу минобороны КНР.
"Huangshi примет участие в "Кубке моря", - говорится в сообщении.
В субботу, как пояснили в военном ведомстве, корабль покинул военно-морскую базу Циндао в Восточном Китае.
Китайские моряки примут участие в стрельбах, борьбе за живучесть корабля и соревнованиях по морской выучке. "Экипаж корабля тщательно подготовился к соревнованиям", - добавили в минобороны.
В этом году Армейские международные игры пройдут на 22 полигонах в России, Белоруссии, Азербайджане, Казахстане и Китае с 29 июля по 12 августа. Как сообщалось ранее, в играх примут участие команды из 28 стран, 7 государств прислали своих наблюдателей. Конкурс военных моряков "Кубок моря" пройдет в российском Владивостоке и азербайджанском Баку.