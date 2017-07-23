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Четыре конкурса АрМИ-2017 пройдут на полигоне Корла на северо-западе КНР

Армия и ОПК
23 июля, 11:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июля. /ТАСС

Участие в соревнованиях примут представители 10 стран: Анголы, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Зимбабве, Ирана, Китая, Казахстана, России и Узбекистана

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МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Четыре конкурса Армейских международных игр (АрМИ-2017) пройдут в этом году на полигоне Корла Минобороны КНР на северо-западе страны. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.

"На полигоне Корла Министерства обороны Китая, расположенном на северо-западе КНР, пройдет сразу четыре конкурса Армейских международных игр: "Безопасная среда", "Мастер-оружейник", "Чистое небо", и "Суворовский натиск", - говорится в сообщении. Участие в соревнованиях примут представители 10 стран: Анголы, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Зимбабве, Ирана, Китая, Казахстана, России и Узбекистана.

Как отмечает пресс-служба Минобороны РФ со ссылкой на представителя китайской делегации, всего в китайских этапах АрМИ-2017 участвуют делегации из 19 стран Азии, Африки, Европы и Южной Америки, при этом Марокко, Саудовская Аравия и ЮАР будут представлены на мероприятии впервые.

Армейские международные игры в этом году пройдут на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая в течение 14 дней непрерывных состязаний с 29 июля по 12 августа. Участие в стартах подтвердили команды из 28 стран и наблюдатели из семи государств.

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