Песков: РФ меняет конфигурацию Вооруженных сил на своей территории так, как ей нужно

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Россия меняет конфигурацию Вооруженных сил на своей территории так, как считает целесообразным, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Российская Федерация вольна изменить конфигурацию Вооруженных сил на своей территории в соответствии с тем, насколько это считается целесообразным", - сказал представитель Кремля. "Что касается конкретики, то в данном случае все-таки лучше этот вопрос адресовать коллегам в Министерство обороны", - ответил он на вопрос по поводу якобы усиления военного присутствия РФ на границе с Украиной.