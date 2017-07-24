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Песков: РФ меняет конфигурацию Вооруженных сил на своей территории так, как ей нужно

Армия и ОПК
24 июля, 14:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июля. /ТАСС

Вопрос по поводу якобы усиления военного присутствия РФ на границе с Украиной пресс-секретарь президента перенаправил в Министерство обороны

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Россия меняет конфигурацию Вооруженных сил на своей территории так, как считает целесообразным, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Российская Федерация вольна изменить конфигурацию Вооруженных сил на своей территории в соответствии с тем, насколько это считается целесообразным", - сказал представитель Кремля. "Что касается конкретики, то в данном случае все-таки лучше этот вопрос адресовать коллегам в Министерство обороны", - ответил он на вопрос по поводу якобы усиления военного присутствия РФ на границе с Украиной.

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Песков, Дмитрий Сергеевич
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