Минобороны КНР: Армейские игры повышают уровень подготовки воинов стран-участниц

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МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Участие в Армейских международных играх существенно повышает уровень боевой подготовки Вооруженных сил стран-участниц. Об этом, как сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, заявил на полигоне "Корла" (КНР) глава делегации Китая полковник Ли Пайчин.
"Третий год подряд проводятся международные состязания, в этом году они приобрели небывалый размах. Об этом свидетельствует тот факт, что отдельные конкурсы соревнований проводятся в Китае. Следует сказать, команды действуют слаженней. Благодаря России, создавшей эти конкурсы, уровень боевой подготовки военнослужащих существенно вырос", - отметил глава делегации КНР.
По его словам, конкуренция между командами становится все более жесткой.
Армейские международные игры в этом году пройдут на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. На китайском полигоне Корла состоятся сразу четыре конкурса международных армейских игр - "Чистое небо", "Мастер-оружейник", "Безопасная среда" и "Суворовский натиск".