Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.07:
$ 59.82
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минобороны КНР: Армейские игры повышают уровень подготовки воинов стран-участниц

Армия и ОПК
26 июля, 5:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июля. /ТАСС

Конкуренция между командами становится все более жесткой, они действуют слаженней, отметил глава делегации Китая полковник Ли Пайчин

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Участие в Армейских международных играх существенно повышает уровень боевой подготовки Вооруженных сил стран-участниц. Об этом, как сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, заявил на полигоне "Корла" (КНР) глава делегации Китая полковник Ли Пайчин.

Читайте также новости по теме:
АрМИ-2017
© Сергей Бобылев/ТАСС

Конкурс летного мастерства "Авиадартс". Досье

Танкисты ЮВО выиграли Всеармейские соревнования по танковому биатлону

На полигоне под Волгоградом открылись всеармейские соревнования по танковому биатлону

"Третий год подряд проводятся международные состязания, в этом году они приобрели небывалый размах. Об этом свидетельствует тот факт, что отдельные конкурсы соревнований проводятся в Китае. Следует сказать, команды действуют слаженней. Благодаря России, создавшей эти конкурсы, уровень боевой подготовки военнослужащих существенно вырос", - отметил глава делегации КНР.

По его словам, конкуренция между командами становится все более жесткой.

Армейские международные игры в этом году пройдут на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. На китайском полигоне Корла состоятся сразу четыре конкурса международных армейских игр - "Чистое небо", "Мастер-оружейник", "Безопасная среда" и "Суворовский натиск".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Китай Россия Казахстан Белоруссия Азербайджан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Северный флот России
Фото
17
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
19
Прямое попадание: под Воронежем прошел этап конкурса "Авиадартс"
22
Северный рубеж России: боевые корабли флота
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посольство РФ в США изучает ситуацию со снятием россиянина с рейса Delta Аir Lines
2
Британский истребитель был поднят в воздух для наблюдения за Ту-22 над Черным морем
3
Палата представителей США одобрила законопроект об ужесточении санкций в отношении РФ
4
Бесплатный багаж в самолетах отменен: кто выиграет по новым правилам?
5
В СБ ООН заблокирован проект заявления, осуждающего обстрел посольства РФ в Дамаске
6
CNN: корабль ВМС США открыл предупредительный огонь в направлении иранского судна
7
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама