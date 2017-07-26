Армия РФ в 2017 году получит 19 модульных комплексов для отбора контрактников

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы России получат в этом году 19 новейших модульных комплексов для отбора кандидатов на военную службу по контракту. Об этом в ходе Единого дня военной приемки заявил статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ генерал армии Николай Панков.

"Сегодня комплекс уже принят на снабжение, первые пять образцов поступили в пункты отбора Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Хабаровска, а также парка "Патриот". В текущем году планируются к поставке еще 14 комплексов", - перечислил он. Панков напомнил, что впервые прототип комплекса был представлен на форуме "Армия-2015". Главкомы видов Вооруженных сил, командующие военными округами, флотами и родами войск одобрили его разработку, а их пожелания были учтены при отработке технического задания.

"Отличительными особенностями комплекса являются модульное исполнение, высокая проходимость и автономность, и как следствие, возможность эксплуатации в широком диапазоне природных и климатических условий", - отметил замминистра обороны.

Комплекс состоит из мобильного модуля отбора и информационно-сценического модуля. Первый представляет собой съемный кузов-контейнер, установленный на шасси автомобиля повышенной проходимости. В комплект поставки входит необходимая мебель, офисное оборудование и информационный терминал. Информационно-сценический модуль размещен на автоприцепе и состоит из кузова-контейнера, трансформируемого в сцену с операторским отсеком, системы аудиовизуального и светового сопровождения, системы электропитания, обеспечения микроклимата и освещения.

"Принятие на снабжение мобильного комплекса отбора позволит расширить географию агитационного воздействия и привлечь на военную службу по контракту граждан из отдаленных населенных пунктов", - подчеркнул Панков.