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Самолеты ВКС РФ за неделю девять раз поднимались на перехват иностранных воздушных судов

Армия и ОПК
28 июля, 3:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июля. /ТАСС

Согласно инфографике, опубликованной в газете Минобороны "Красная звезда", в течение недели воздушную разведку вдоль российских границ вели 23 летательных аппарата других стран

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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Российские летчики за минувшую неделю девять раз перехватывали иностранные воздушные суда у границ РФ, сообщается в пятницу в газете Минобороны РФ "Красная звезда".

Согласно инфографике, опубликованной в издании, в течение недели воздушную разведку вдоль российских границ вели 23 летательных аппарата других стран.

"Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", - отмечается в инфографике.

Также на минувшей неделе российские военные провели четыре инспекции на территории зарубежных государств: в США (в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений), Китае (Соглашение о взаимном сокращении ВС в районе границы), Германии и Турции (обе - в соответствии с Договором по открытому небу). Также четыре инспекции на территории РФ провели Испания, США, совместные миссии США и Турции и США и Канады.

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