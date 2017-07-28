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Расчеты С-400 "Триумф" и "Панцирей" подняты по тревоге в Сибири

Армия и ОПК
28 июля, 12:14 UTC+3 ТАСС

В практических действиях принимают участие более 500 зенитчиков и около 100 единиц техники

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Пусковая установка зенитных ракет комплекса С-400 "Триумф"

Пусковая установка зенитных ракет комплекса С-400 "Триумф"

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 28 июля. Расчеты зенитных комплексов С-400 "Триумф" и "Панцирь-С1" соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа, дислоцированного в Новосибирской области, подняты по тревоге в рамках проверки боевой готовности. Об этом в пятницу сообщил официальный представитель округа полковник Ярослав Рощупкин.

"Расчеты зенитных комплексов С-400 "Триумф" и "Панцирь- С1" в Новосибирской области подняты по тревоге в рамках проверки боевой готовности. Зенитчики приступили к совершению маршей в позиционных районах, развертыванию комплексов, оборудованию и маскировке позиций, выполнению задач по прикрытию указанных объектов от средств воздушного нападения условного противника", - сказал Рощупкин.

По данным округа, в практических действиях принимают участие более 500 зенитчиков и около 100 единиц техники.

С-400 "Триумф" - новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия. Дальность действия достигает 400 км, система способна уничтожать цели на высоте до 30 км.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" может поражать все современные и перспективные средства воздушного нападения на дальностях до 20 км и на высотах до 15 км. Он способен одновременно работать по четырем целям, вести огонь с места, в движении и с коротких остановок.

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