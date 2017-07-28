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Замминистра обороны: судно "Иван Хурс" готово на 97-98%

Армия и ОПК
28 июля, 18:50 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 28, июля. /ТАСС

Юрий Борисов отметил, что не видит никаких препятствий завершить работу и принять корабль в этом году

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Новый российский разведывательный корабль проекта 18280 "Иван Хурс" готов на 97-98%, сообщил журналистам в пятницу заместитель министра обороны России Юрий Борисов.

"Мы посмотрели состояние работ на кораблях, которые мы должны принять в этом году. Одно из них - судно-разведчик "Иван Хурс". Готовность судна - 97-98%, заканчиваются все швартовые испытания, никаких препятствий завершить работу и принять корабль в этом году мы не видим, что и подтвердило наше военное представительство", - сказал он по итогам посещения "Северной верфи" в Санкт-Петербурге.

Борисов заявил, что судостроители преодолели трудности, связанные с импортозамещением иностранного оборудования судна снабжения "Эльбрус".

"Там были объективные трудности, связанные с поставкой импортного оборудования, это не надо скрывать. Он ["Эльбрус"] должен был быть принят в прошлом году, но сегодня все трудности преодолели. В ноябре этого года судно будет также передано флоту, готовность у него практически стопроцентная", - заявил замминистра обороны.

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