Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.07:
$ 59.54
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Замминистра обороны: малый ракетный корабль "Ураган" будет передан МО РФ до конца года

Армия и ОПК
29 июля, 14:23 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 29 июля. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 29, июля. /ТАСС

Юрий Борисов отметил, что "Ураган" имеет серьезное вооружение

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 29 июля. /ТАСС/. Малый ракетный корабль "Ураган" проекта 22800, имеющий на вооружении крылатые ракеты "Калибр", будет передан Минобороны РФ до конца года. Об этом сообщил журналистам в субботу замглавы военного ведомства Юрий Борисов.

Смотрите также

"Смерчи", "Ураганы" и "Искандеры": чем вооружены "боги войны"

"По "Урагану" испытания должны пройти в ближайшие полгода, он практически укомплектован всем судовым оборудованием. После спуска на воду начнутся швартовые испытания, наладка, центровка всех основных агрегатов, и я думаю, что вполне реально до конца года этот корабль сдать флоту, будем надеяться", - сказал Борисов.

Заместитель министра обороны принял участие в церемонии спуска на воду головного малого ракетного корабля (МРК) "Ураган" проекта 22800 (шифр "Каракурт") на Ленинградском судостроительном заводе "Пелла". Корабль был заложен в декабре 2015 года.

Борисов отметил, что "Ураган" имеет серьезное вооружение.

"Он по своим размерам, может быть, и маленький, но очень зубастый. Как вы знаете, у него на вооружении крылатые ракеты "Калибр" которые прекрасно себя показали в сирийском конфликте. У него ракетно-пушечное вооружение, будет зенитный ракетный комплекс, прикрывающий его с воздуха. Это грозное оружие, которое будет, по нашему мнению, доминировать на внутренних морях Российской Федерации и обеспечивать прикрытие ближней зоны на Тихом океане, на Северном флоте, на Балтике", - заявил замминистра обороны РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Борисов, Юрий Иванович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Боевые корабли ВМФ России
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Фото
17
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
19
Прямое попадание: под Воронежем прошел этап конкурса "Авиадартс"
22
Северный рубеж России: боевые корабли флота
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Министр обороны Румынии назвал "неуместной" реакцию Рогозина на отказ пропустить самолет
2
Косачев намерен выяснить долю несогласованных программ содействия США в РФ
3
Кадыров обсудил инцидент с чеченками в Воронеже с главой региона
4
Самый теплый день зафиксирован в Москве
5
Мамиашвили назвал убийцу российского борца Власко нелюдем
6
Трое россиянин пострадали при пожаре в отеле в Турции
7
Промышленники ФРГ выступили против политизации "Северного потока-2"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама