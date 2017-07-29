Замминистра обороны: малый ракетный корабль "Ураган" будет передан МО РФ до конца года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 29 июля. /ТАСС/. Малый ракетный корабль "Ураган" проекта 22800, имеющий на вооружении крылатые ракеты "Калибр", будет передан Минобороны РФ до конца года. Об этом сообщил журналистам в субботу замглавы военного ведомства Юрий Борисов.

"По "Урагану" испытания должны пройти в ближайшие полгода, он практически укомплектован всем судовым оборудованием. После спуска на воду начнутся швартовые испытания, наладка, центровка всех основных агрегатов, и я думаю, что вполне реально до конца года этот корабль сдать флоту, будем надеяться", - сказал Борисов.

Заместитель министра обороны принял участие в церемонии спуска на воду головного малого ракетного корабля (МРК) "Ураган" проекта 22800 (шифр "Каракурт") на Ленинградском судостроительном заводе "Пелла". Корабль был заложен в декабре 2015 года.

Борисов отметил, что "Ураган" имеет серьезное вооружение.

"Он по своим размерам, может быть, и маленький, но очень зубастый. Как вы знаете, у него на вооружении крылатые ракеты "Калибр" которые прекрасно себя показали в сирийском конфликте. У него ракетно-пушечное вооружение, будет зенитный ракетный комплекс, прикрывающий его с воздуха. Это грозное оружие, которое будет, по нашему мнению, доминировать на внутренних морях Российской Федерации и обеспечивать прикрытие ближней зоны на Тихом океане, на Северном флоте, на Балтике", - заявил замминистра обороны РФ.