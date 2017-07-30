Система МТО российской армии доказала свою надежность в Сирии

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Система материально-технического обеспечения (МТО) Вооруженных сил России доказала в Сирии свою надежность и гибкость, заявил журналистам в воскресенье заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков.

"В сложных условиях [географических, климатических, временных] Сирии система МТО российских ВС доказала свою надежность, гибкость и способность адаптироваться к изменяющейся обстановке. Органы военного управления, силы и средства МТО с поставленными задачами по всем видам материально-технического обеспечения справляются в полном объеме", - сказал он в преддверии Дня Тыла Вооруженных сил, который отмечается 1 августа.

"Своевременный подвоз необходимых материальных средств обеспечивает успешное проведение операции группировкой наших ВКС (Воздушно-космических сил - прим. ТАСС)", - подчеркнул замминистра.

С начала операции в Сирии военные и выездные бригады предприятий "оборонки" выполнили "свыше 3 тыс. текущих ремонтов и 25 тыс. технических обслуживаний российского вооружения и военной техники", сообщил генерал. "Одновременно наши специалисты активно помогают в проведении среднего и капитального ремонта техники Сирийской Арабской Республики, ранее переданной и содержащейся после боевых действий на ремонтных заводах Сирии", - отметил он.

По словам Булгакова, в местах дислокации российских войск созданы "все необходимые условия". Впервые для размещения военных были использованы блочно-модульные городки контейнерного типа с системами кондиционирования, где оборудованы не только жилые комнаты, но и душевые и санузлы, пункты управления, классы, контрольно-пропускные пункты и другие элементы инфраструктуры. Для офицеров и солдат в Сирии построили бани и бассейн. Всех военных дополнительно обеспечили формой для жаркого климата и спортивной формой, специальной одеждой для поваров, ремонтников, медиков и пожарных.

На авиабазе Хмеймим военные также занимаются улучшением дорог, рассказал Булгаков. "Проложено, улучшено и оборудовано более 13,5 км автомобильных дорог, на которых организована дорожно-комендантская служба", - уточнил он.

Оборудование аэродромов

Минобороны РФ с учетом сирийского опыта создает на новых аэродромах системы централизованной заправки топливом, которые позволят заправлять одновременно более 800 летательных аппаратов.

"На аэродроме Хмеймим развернута система централизованной заправки топливом авиационной техники с возможностью заправки нескольких десятков самолетов одновременно. Этот положительный опыт применения централизованного заправщика топливом в Сирии сегодня применяется при строительстве аэродромов Минобороны России, для чего оборудуем еще 40 объектов с возможностью одновременной заправки свыше 800 летательных аппаратов", - рассказал Булгаков.

Ранее Булгаков сообщал, что к 2020 году российские военные аэродромы получат 68 современных комплексов для заправки техники.

Российско-белорусские учения

Российские и белорусские военные в ходе совместных учений сил МТО в конце августа отработают посадку боевых самолетов на трассу М-1 "Беларусь", сообщил Булгаков.

По его словам, учения пройдут на территории Западного военного округа, на Северном флоте и в Белоруссии с 21 по 25 августа.

"На учениях будет отрабатываться очень большой комплекс задач и различных вопросов материально-технического обеспечения, в том числе наведение на реке Волга у города Ярославля наплавного моста общей длиной около 800 метров и автодорожных мостов для пропуска по ним техники. На практике мы отработаем вопросы оборудования полевых аэродромов с практической посадкой боевых самолетов на автомобильную трассу "М-1 Беларусь", обеспечения перебазирования армейской авиации на оперативные аэродромы, заправки самолетов оперативно-тактической авиации на земле и в воздухе из самолета-заправщика Ил-78", - перечислил Булгаков.

Также участники учений будут эвакуировать авиационную технику вертолетом Ми-26, а в Белоруссии они осуществят врезку в нефтепровод "Транснефти" для обеспечения войск горюче-смазочными материалами, рассказал генерал. По его словам, к маневрам привлекут промышленные предприятия, будут задействованы запасы с комбинатов Росрезерва. "В Ленинградской области будут продемонстрированы перспективные образцы техники, которые с 2018 года планируется закупать для нужд Вооруженных сил РФ", - добавил замминистра.

Руководить учениями будет сам Булгаков. Они, по его словам, станут одним из подготовительным этапов перед совместными стратегическими маневрами военных России и Белоруссии "Запад-2017".

Вооруженные силы России в ходе боевой подготовки до конца года израсходуют более 100 тысяч тонн ракет и боеприпасов, сообщил Булгаков.

"Для обеспечения мероприятий оперативной и боевой подготовки, а также повседневной деятельности в войска (силы) в текущем году уже поставлено более 1,3 млн тонн горюче-смазочных материалов, до конца года эта цифра вырастет до 2 млн тонн. Кроме того, до конца года на боевую подготовку будет использовано более 100 тысяч тонн ракет и боеприпасов", - рассказал Булгаков в преддверии Дня Тыла Вооруженных сил, отмечаемого 1 августа.

По его словам, в 2017 году МТО по планам боевой подготовки должны обеспечить проведение в армии около 4 тыс. мероприятий, десятая часть из которых - по тематике МТО. "В этом году мы уже провели более 200 учений", - уточнил замминистра обороны.

Экономия за счет новых складских комплексов

Строительство 24 производственно-логистических комплексов (ПЛК) Минобороны РФ даст ежегодный экономический эффект в размере более 7 млрд рублей, заявил Булгаков.

"В этот проект мы пока вкладываем средства, избавляемся от более чем 500 морально устаревших баз хранения и складов. Возврат инвестиций мы начнем получать с 2020 года, а после строительства всех ПЛК ожидаем ежегодный экономический эффект в размере более 7 млрд рублей", - сказал он.

По словам Булгакова, пилотный комплекс "Нара", который недавно проверил глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу, будет введен в эксплуатацию до конца года.

Ранее сообщалось, что завершить строительство 24 ПЛК военное ведомство планирует до 2025 года. К возведению этих комплексов могут быть привлечены частные инвесторы.

Комплексы предназначены для хранения всех видов техники, а также материальных средств, за исключением вооружения, боеприпасов и ракет.