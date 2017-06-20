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Столтенберг призвал к прозрачности при проведении российско-белорусских учений

Международная панорама
20 июня, 14:18 UTC+3 ВИЛЬНЮС ВИЛЬНЮС 20, июня. /ТАСС

По словам генсека НАТО, Североатлантический альянс тщательно отслеживает военную деятельность у своих границ

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ВИЛЬНЮС, 20 июня. /ТАСС/. Проведение военных маневров должно соответствовать международным требованиям, их организаторам следует обеспечить соответствующую прозрачность учений. Об этом во вторник заявил журналистам генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, находящийся с визитом в Литве.

"Государства вправе проводить обучение своих вооруженных сил. Для нас важно, чтобы это делалось в соответствии с международными обязательствами и правилами", - сказал он.

По его словам, Североатлантический альянс тщательно отслеживает военную деятельность у своих границ. "Разумеется, мы следим за всеми учениями и военным присутствием в Балтийском море других стран, в том числе Китая", - отметил Столтенберг. Таким был его ответ на вопрос о предстоящих в сентябре российско-белорусских учениях "Запад-2017" и российско-китайских учениях "Морское взаимодействие - 2017", намеченных на июль-сентябрь.

Генсек выразил надежду на то, что страны - организаторы маневров обеспечат должную прозрачность их проведения. "Мы призываем Россию и Белоруссию в рамках Венского документа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе о мерах укрепления доверия и безопасности обеспечить их прозрачность и прогнозируемость", - сказал Столтенберг. По его словам, об этом также идут консультации в формате Совета Россия-НАТО.

В Вильнюсе выражают особенную обеспокоенность по поводу учений "Запад-2017", которые пройдут по соседству от Литвы. Президент Даля Грибаускайте постоянно утверждает, что они "направлены против Запада" и опасается военных провокаций.

Вместе со Столтенбергом она во вторник наблюдала за крупнейшими в Литве в текущем году учениями НАТО Gelezinis vilkas ("Железный волк"). В них принимают участие 5,3 тыс. военных из девяти стран альянса, в том числе возглавляемый Германией международный батальон НАТО.

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Столтенберг, Йенс
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