Посол РФ в Литве: учения "Запад-2017" не угрожают суверенитету третьих стран

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ВИЛЬНЮС, 7 июня. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Совместные учения вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2017" не угрожают суверенитету третьих стран. Об этом заявил в среду русскоязычной прессе Литвы посол РФ Александр Удальцов.
"Учения не представляет угрозы для суверенитета третьих стран, а истерия, нагнетаемая вокруг них в Литве, является попыткой получить политические дивиденды и обосновать нагнетаемый в стране военный психоз", - подчеркнул он.
По словам дипломата, маневры будут проводиться в строгом соответствии с Венским документом 2011 года, призывающим обеспечить большую открытость и предсказуемость военной деятельности государств - членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. "Предстоящие учения носят исключительно оборонительный характер и решают прежде всего задачи стратегического сдерживания", - отметил Удальцов.
Он обратил внимание на то, что Североатлантический альянс с начала 2017 года провел в этой части Европы 12 учений различного уровня, и с каждым годом их интенсивность и число участников постоянно увеличиваются. "Естественно, мы не можем и не будем молча наблюдать за такой вызывающей и опасной демонстрацией силы у наших границ", - сказал посол.
Президент Литвы Даля Грибаускайте не раз заявляла, что российско-белорусские учения, которые пройдут с 14 по 20 сентября, направлены против Запада и что в Вильнюсе опасаются военных провокаций во время маневров. Высказывание Грибаускайте об использовании территории Белоруссии для "различных экспериментов и агрессивных игр, направленных против Запада", стали причиной вызова для объяснений во вторник посла Литвы в Минске в белорусский МИД.
Со стороны РФ в учениях "Запад-2017" будет задействовано до 3 тыс. военных и около 280 единиц техники. Общее количество участников маневров составит примерно 13 тыс. человек.