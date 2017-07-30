Минобороны: план 2017 года по экологической очистке Арктики выполнен почти на 60%

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. План Минобороны по экологической очистке Арктики в 2017 году выполнен уже почти на 60%. Об этом сообщил в воскресенье журналистам заместитель главы военного ведомства генерал армии Дмитрий Булгаков.

"В ходе экологической очистки Арктической зоны общий объем собранного металлолома составляет почти 2,6 тысячи тонн. В этом году будет вывезено 3,8 тысячи тонн металлолома. Взводы экологической очистки Северного флота, Центрального и Восточного военных округов и 12-го Главного управления Минобороны РФ выполнили план 2017 года по экологической очистке Арктики почти на 60%", - сказал Булгаков.

По его словам, помимо сбора металлолома, военные продолжат снос ветхих строений, займутся рекультивацией земель и вывозом мусора на материк для переработки. Всего к этим работам привлечены 186 военных, десятки единиц спецтехники, суда вспомогательного флота.

"В 2017 году мероприятия по экологической очистке территорий воинских частей, гарнизонов, военных полигонов Арктической зоны проводятся на архипелаге Новая Земля (в поселках Белушья Губа, Рогачево, Северный), архипелаге Новосибирские острова (на островах Котельный и Кильдин) и на других территориях и объектах в Арктической зоне России", - уточнил замминистра.

Он напомнил, что с 1 июня по 1 октября прошлого года военные собрали порядка 6,05 тысячи тонн металлолома, на материк вывезли почти 4,8 тысячи тонн. Кроме того, на Центральном полигоне на Новой Земле ликвидировано 90 списанных зданий. Общая площадь очищенной территории по итогам 2015 и 2016 годов составила 162 гектара.