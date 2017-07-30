В Китае парад с участием военных десяти стран открыл Армейские игры - 2017

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Армейские международные игры - 2017 в Китае открылись военным парадом, в котором приняли участие военнослужащие сухопутных войск десяти стран - участниц соревнования, сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня на полигоне Сухопутных войск НОАК Корла (Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая) состоялось открытие международных этапов конкурсов Армейских международных игр - 2017. Торжественная церемония началась с первого в истории Китая парада сухопутчиков из десяти стран мира: Анголы, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Зимбабве, Ирана, Китая, Казахстана, России, Узбекистана", - сказали в Минобороны РФ.

"Участников церемонии открытия Армейских международных игр - 2017 в видеообращении приветствовал президент РФ Владимир Путин", - отметили в военном ведомстве.

Как рассказали в Минобороны, во время церемонии открытия, которую посетили около 5 тысяч гостей, подразделения специального назначения армии Китая десантировались с флагами Игр и каждой из стран-участниц. Зрители также смогли увидеть воздушное шоу с элементами высшего пилотажа и возможности военной техники.

На полигоне Корла пройдут сразу четыре конкурса - "Безопасная среда", "Чистое небо", "Мастер-оружейник" и "Суворовский натиск". Всего же Китай примет шесть международных конкурсов.

Армейские игры в этом году проводятся на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. Их участниками стали представители 28 стран.