Истребители Су-35 и перехватчики МиГ-31БМ подняты по тревоге в Карелии

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Истребители Су-35 и перехватчики МиГ-31БМ подняты по тревоге в КарелииАрмия и ОПК 2 августа, 15:16
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МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Истребительный авиационный полк Западного военного округа, дислоцированный в Карелии, поднят по тревоге в ходе летно-тактических учений, сообщает пресс-служба округа.
"В учениях принимают участие экипажи истребителей- перехватчиков МиГ-31БМ, Су-35 и Су-27. Летчики-истребители и инженерно-технический состав отработают подготовку техники к вылету, выход из-под удара условного противника, а также перебазирование на оперативные аэродромы", - сообщили в округе.
Кроме того, экипажи выполнят перехват самолетов-нарушителей, потренируются в постановке помех и противодействии средствам радиоэлектронной борьбы. Летчики отработают противоракетное маневрирование и произведут электронные пуски по крылатым ракетам и стратегическим бомбардировщикам условного противника.
"Основная цель учений - проверка готовности летного состава к выполнению боевых и специальных задач по предназначению, а также практическая отработка новых тактических приемов и способов действий с полным использованием боевых возможностей авиационной техники. В учениях задействовано около 30 самолетов Су-35, МиГ-31БМ и Су-27", - сообщили в округе.