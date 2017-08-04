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Военные полицейские РФ в зоне деэскалации под Дамаском готовы к отражению атак террористов

Армия и ОПК
4 августа, 6:18 UTC+3 ДАМАСК ДАМАСК 4, августа. /ТАСС

Капитан военной полиции Алексей Полатинский отметил, что такая демонстрация готовности действует на боевиков лучше всяких предупреждений

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ДАМАСК, 4 августа. /ТАСС/. Военнослужащие российской военной полиции, несущие дежурство в южной части зоны деэскалации "Восточная Гута" в пригороде Дамаска, полностью готовы к отражению возможных нападений террористов, сообщил журналистам капитан военной полиции Алексей Полатинский.

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"Данный район был самым напряженным с первого дня начала боевых действий в Восточной Гуте. К тому же сейчас перед передним краем, по нашим данным, расположена группировка "Джебхат ан-Нусра" (террористическая организация, запрещена в России - прим. ТАСС) численностью около 350 боевиков, у них стрелковое оружие и минометные батареи", - сказал Полатинский. По его словам, боевики "ан-Нусры" обстреливают всех, кто попадает в зону их поражения, и не собираются ни с кем договариваться о перемирии.

По словам офицера, террористы могут атаковать КПП и наблюдательные пункты в любую минуту, в связи с этим все действия личного состава по тревоге расписаны посекундно, позиции заранее распределены. "Личный состав готов на 100%. Два раза в сутки проводим тренировку по противодействию возможному нападению, терроризму", - сказал Полатинский, отметив, что такая демонстрация готовности действует на боевиков лучше всяких предупреждений.

Южная часть Восточной Гуты - наиболее пострадавшая часть пригорода Дамаска, который располагается всего в десяти километрах на север. С момента размещения российских военнослужащих в наблюдательных пунктах в этом районе Восточной Гуты линия фронта не изменялась. Этим пользуются мирные жители и возвращаются в Гуту, чтобы проверить состояние своих домов, многие из которых оказываются полностью разрушены.

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