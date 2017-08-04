День ВКС РФ отметят показами уникальных исторических самолетов

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. День Воздушно-космических сил (ВКС) России отметят по всей стране показами уникальных исторических самолетов и новейших образцов авиационной техники. Об этом в пятницу на селекторном совещании заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Планируется провести воздушные и наземные показы современных летательных аппаратов и восстановленных самолетов времен Первой и Второй мировых войн", - сказал он.

Шойгу отметил, что к этому событию приурочены праздничные мероприятия, которые пройдут в парке "Патриот", а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов.

"Также предусмотрена большая развлекательная программа для детей и молодежи с участием юнармейцев", - добавил министр.

12 августа Военно-воздушные силы России отметят 105 лет со дня образования. Правопреемником ВВС с 2015 года является новый вид Вооруженных сил - Воздушно-космические силы РФ.