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День ВКС РФ отметят показами уникальных исторических самолетов

Армия и ОПК
4 августа, 12:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, августа. /ТАСС

Праздничные мероприятия 12 августа пройдут в парке "Патриот", а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, сообщил министр обороны Сергей Шойгу

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МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. День Воздушно-космических сил (ВКС) России отметят по всей стране показами уникальных исторических самолетов и новейших образцов авиационной техники. Об этом в пятницу на селекторном совещании заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Планируется провести воздушные и наземные показы современных летательных аппаратов и восстановленных самолетов времен Первой и Второй мировых войн", - сказал он.

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Шойгу отметил, что к этому событию приурочены праздничные мероприятия, которые пройдут в парке "Патриот", а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов.

"Также предусмотрена большая развлекательная программа для детей и молодежи с участием юнармейцев", - добавил министр.

12 августа Военно-воздушные силы России отметят 105 лет со дня образования. Правопреемником ВВС с 2015 года является новый вид Вооруженных сил - Воздушно-космические силы РФ.

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