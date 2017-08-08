Экипажи истребителей Су-27 провели учебные бои в небе над Краснодарским краем

ВЦИОМ: запрос общества на стабильность сменился запросом на переменыОбщество 8 августа, 11:49
В Челябинской области создадут новый заповедник на основе национального парка "Таганай"Новости Урала 8 августа, 11:40
Российские ученые разработали робота для отслеживания радиационной обстановки в АрктикеНаука 8 августа, 11:37
СМИ: "Сент-Этьен" арендует футболиста "Зенита" Эрнани с правом выкупа за €12 млнСпорт 8 августа, 11:25
Минобороны покажет на "Армии-2017" захваченное у террористов в Сирии оружиеАрмия и ОПК 8 августа, 11:23
Прерванное паводком в Приморье движение по Транссибу восстановленоПроисшествия 8 августа, 11:23
Мутко: тревожит, что в преддверии Лиги чемпионов "Спартак" не может найти свою игруСпорт 8 августа, 11:14
Легкоатлетка Ласицкене не будет жить в отеле с вирусной инфекциейСпорт 8 августа, 11:09
Полуфинал танкового биатлона в рамках АрМИ-2017. ВидеотрансляцияАрмия и ОПК 8 августа, 11:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 августа. /ТАСС/. Около 20 летчиков авиаполка Южного военного округа провели учебные бои на истребителях Су-27 в Краснодарском крае. Об этом во вторник журналистам рассказал начальник пресс-службы округа Вадим Астафьев.
"Экипажи провели учебные стрельбы по воздушным мишеням, имитирующим самолеты условного противника, с использованием подвесного вооружения как одиночно, так и в составе пары. В качестве мишеней использовались светящиеся авиационные бомбы САБ-250, представленные в виде гирлянды и поставленные фронтовым бомбардировщиком Су-24. Учебные стрельбы летчики вели как в дневное, так и ночное время", - сообщил Астафьев.
По его словам, пилоты истребителей также выполнили поиск, сопровождение и уничтожение воздушных целей управляемыми ракетами класса "воздух - воздух". "Основная цель данных полетов - совершенствование летной натренированности экипажей и навыков боевого применения авиационной техники, а также повышение мастерства молодых летчиков", - добавил Астафьев.