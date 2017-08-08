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Экипажи истребителей Су-27 провели учебные бои в небе над Краснодарским краем

Армия и ОПК
8 августа, 11:02 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 8, августа. /ТАСС

Отмечается, что пилоты выполнили поиск, сопровождение и уничтожение воздушных целей управляемыми ракетами класса "воздух - воздух"

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Истребитель Су-27

Истребитель Су-27

© Александр Рюмин/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 августа. /ТАСС/. Около 20 летчиков авиаполка Южного военного округа провели учебные бои на истребителях Су-27 в Краснодарском крае. Об этом во вторник журналистам рассказал начальник пресс-службы округа Вадим Астафьев.

"Экипажи провели учебные стрельбы по воздушным мишеням, имитирующим самолеты условного противника, с использованием подвесного вооружения как одиночно, так и в составе пары. В качестве мишеней использовались светящиеся авиационные бомбы САБ-250, представленные в виде гирлянды и поставленные фронтовым бомбардировщиком Су-24. Учебные стрельбы летчики вели как в дневное, так и ночное время", - сообщил Астафьев.

По его словам, пилоты истребителей также выполнили поиск, сопровождение и уничтожение воздушных целей управляемыми ракетами класса "воздух - воздух". "Основная цель данных полетов - совершенствование летной натренированности экипажей и навыков боевого применения авиационной техники, а также повышение мастерства молодых летчиков", - добавил Астафьев.

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