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Российская команда вышла в финал "Танкового биатлона"

Армия и ОПК
8 августа, 13:38 UTC+3 ПОЛИГОН АЛАБИНО область/ 8, августа. / ТАСС

Финал соревнований состоится 12 августа

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© Минобороны России

ПОЛИГОН АЛАБИНО /Московская область/, 8 августа. / ТАСС/. Российская сборная одержала победу в первом полуфинале "Танкового биатлона", проводящегося в рамках Армейских международных игр, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.

По ее данным, российская команда заняла первое место с результатом 1 час 36 минут. В первом полуфинале, помимо сборной России, участвовали команды Азербайджана, Сербии и Киргизии.

Второй и третий полуфинальные заезды пройдут 9 и 10 августа. В них примут участие сборные Армении, Казахстана, Белоруссии, Монголии, Индии, Ирана, Венесуэлы и Китая.

Финал соревнований состоится 12 августа.

Армейские игры в этом году проводятся на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. Их участниками стали представители 28 стран.

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