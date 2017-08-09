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В Казахстане торжественно закрыли местный этап Армейских игр

Армия и ОПК
9 августа, 10:35 UTC+3 ПОЛИГОН ГВАРДЕЙСКИЙ /Казахстан/ 9, августа. /ТАСС

С 1 по 8 августа в казахстанском этапе Игр приняли участие 17 стран, что на пять больше, чем в прошлом году

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ПОЛИГОН ГВАРДЕЙСКИЙ /Казахстан/, 9 августа. /ТАСС/. Казахстанский этап Армейских международных игр завершился торжественным награждением победителей. Участие в церемонии приняли министр обороны республики генерал-полковник Сакен Жасузаков и замглавы российского военного ведомства Татьяна Шевцова.

"Игры внесли свой особый вклад в историю войск разных стран мира, каждый военнослужащий смог показать свои навыки и воинское мастерство", - сказал Жасузаков.

"Хотел бы особую благодарность выразить организаторам этих Армейских игр и лично министру обороны Российской Федерации генералу армии Шойгу Сергею Кужугетовичу", - добавил он.

С 1 по 8 августа в казахстанском этапе Игр приняли участие 17 стран, что на пять больше, чем в прошлом году.

"Хозяева соревнований заняли первые места во всех конкурсах. В конкурсе "Снайперский рубеж" команда России разделила второе место с командой Китая, сборная Белоруссии заняла третье место. Это один из самых представительных конкурсов по составу участников, в котором участвовали 17 команд", - сообщили в пресс-центре Игр.

Также команда России стала второй на "Соревнованиях расчетов БПЛА", третье место за командой Ирана. В конкурсе "Мастера артиллерийского огня" команда России в общекомандном зачете заняла третье место, уступив Казахстану и Белоруссии.

"Кроме того, в индивидуальных номинациях отметились российские военнослужащие: минометный расчет старшины Андрея Шумиля из Западного военного округа стал третьим в индивидуальном зачете, сержант Рустам Чиктаев из Центрального военного округа стал победителем в номинации "Лучший водитель механик", а старший лейтенант Владимир Заинчковский стал лучшим оператором БПЛА", - уточнили в пресс-центре.

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