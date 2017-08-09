Батальон ВДВ при поддержке авиации отбил у "боевиков" аэродром под Псковом

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Батальон 104-го гвардейского десантно-штурмового полка ВДВ в ходе учений при поддержке авиации выбил условных боевиков с аэродрома тактической авиации Кислово. Батальон высадился на парашютах вместе с боевыми машинными, огонь десантники открыли еще в воздухе, сообщили в пресс-службе ВДВ.

По замыслу учений, боевики общей численностью 300 человек захватили юго-западные районы Пскова и, в частности, контролируют дороги на Псков и Палкино. У бандитов имеется оперативный штаб и склад с оружием. Аэродром Кислово удерживали 150 боевиков.

"Всего парашютным способом из четырех самолетов Ил-76 над Кислово было выброшено 800 десантников. Удерживающие аэродром бандиты вели огонь с земли, в том числе из переносных зенитных ракетных комплексов, десантники открыли ответный огонь еще в воздухе из личного стрелкового оружия. Отдельно была выброшена на парашютных платформах техника батальона - боевые машины пехоты БДМ-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка", - рассказали в пресс-службе.

Прикрывая десант, по бандформированиям на аэродроме нанесли ракетно-бомбовые удары истребители Су-27, истребители-бомбардировщики Су-34, а также два ударных вертолета Ка-52. Атаки с воздуха корректировались наводчиками с помощью системы "Стрелец", позволяющей передавать координаты цели прямо на самолет.

"В десанте участвовал спецназ ВДВ, десантированный с высоты более четырех километров в кислородных масках. Они применяли новейшие парашютные системы "Тандем-милитари", - уточнили в ВДВ.

Сейчас аэродром уже полностью очищен от боевиков. На следующих этапах учений другой десантно-штурмовой батальон 104-го полка должен будет форсировать реку, мост через которую бандиты взорвали, и соединится с тактическим десантом на аэродроме. Еще одно подразделение полка уничтожит оперативную базу бандформирований, после чего реку перейдут главные силы полка.