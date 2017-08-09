Российские военные быстрее всех подняли танк на конкурсе "Рембат" Армейских игр

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ТАСС, 9 августа. Cборная Вооруженных сил России быстрее остальных участников конкурса "Рембат" подняла домкратом танк, показав лучшее время на финише в состязании "Смешанная эстафета". Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Конкурс проходит в рамкам Армейских международных игр.
"На маршруте протяженностью 4 км команды преодолевали препятствия и выполняли специальные работы. Заезды проходили на всех видах техники, которая участвует в конкурсе, а именно на машинах РЭМ-КЛ (ремонтно-эвакуационная машина), БРЭМ-1 (бронированная ремонтно-эвакуационная машина) и МТО-УБ1 (мастерская технического обслуживания)", - рассказали в ведомстве.
В конкурсе, проходящем на полигоне омского филиала Военной академии материально-технического обеспечения (ВА МТО) им. Хрулева, участвуют сборные Вооруженных сил Казахстана, НОАК, России, а также курсанты омского филиала ВА МТО вне командного зачета.
"Рембат" будет закрыт 10 августа. Главным призом победителю станет квадроцикл.