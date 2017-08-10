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Российские военные победили в конкурсе Армейских игр "Рембат" в Омске

Армия и ОПК
10 августа, 8:11 UTC+3 ТАСС

В конкурсе также участвовали военнослужащие КНР и Республики Казахстан

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ТАСС, 10 августа. Сборная России победила в конкурсе Армейских международных игр "Рембат", который с 5 по 10 августа проходил на базе Омского автобронетанкового инженерного института. Об этом в четверг сообщили в пресс-центре состязаний.

"В конкурсе участвовали военнослужащие Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Республики Казахстан. В командном зачете золото завоевала сборная РФ, набрав 385 баллов, серебро у военнослужащих Китая - 270 баллов, а команде Казахстана, заработавшей 150 баллов, досталась бронза", - сказали в пресс-центре.

Победителем в номинации "Лучший стрелок" стал младший сержант из Китая Га Ма, лучшим капитаном команды назвали капитана Алексея Панина из России. "Лучшим специалистом- ремонтником" признан сержант Олег Полянский из сборной России, который стал обладателем квадроцикла", - добавили в пресс-центре.

Конкурс проходил в четыре этапа: индивидуальная гонка, огневая подготовка, военно-спортивная и смешанная эстафеты.

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