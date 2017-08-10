Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.08:
$ 59.96
€ 70.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шойгу проинспектировал новый корпус лечебно-диагностического центра Минобороны

Армия и ОПК
10 августа, 10:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, августа. /ТАСС

Корпус рассчитан на 4 тысячи посещений в сутки

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу посетил недавно открывшийся лечебный корпус 52-го консультативно-диагностического центра Минобороны.

Глава ведомства заслушал доклад руководства центра об организации работы построенных объектов, оснащении их современным медицинским оборудованием и дальнейшем развитии военно-медицинской организации.

"В состав нового, построенного в 2017 году, 8-этажного лечебно-диагностического корпуса вошли операционные, оснащенные современным высокотехнологическим медицинским оборудованием и аппаратурой экспертного класса", - отметили в министерстве. "Введение в эксплуатацию нового комплекса в составе центра позволит дополнительно обеспечить до 4 тысяч посещений в сутки, а также увеличить численность прикрепленного контингента на 15 тысяч человек", - добавили в Минобороны.

Центр является многопрофильной военно-медицинской организацией, предназначенной для оказания помощи ветеранам Великой Отечественной войны, военнослужащим, в том числе в отставке, и членам их семей, гражданскому персоналу Вооруженных сил и иным гражданам. Количество прикрепленного на медицинское обслуживание контингента составляет более 50 тысяч человек.

"Особенностью лечебного учреждения являются стационарозамещающие технологии, внедренные в практику наравне с другими современными методами диагностики и лечения. Эта система предполагает, что в большинстве случаев пациент покидает учреждение на следующий день после операции. Специалисты центра были инициаторами и идеологами развития этого направления медицины", - рассказали в Минобороны.

В составе центра развернуты 58 лечебных и 19 диагностических отделений. Широко используется оборудование последнего поколения, позволяющее осуществлять диагностику заболеваний на ранних стадиях. В центре работают четыре доктора и 45 кандидатов медицинских наук, 27 заслуженных врачей России, 253 врача высшей и 30 врачей первой квалификационной категорий, 10 человек из числа среднего медицинского персонала - заслуженные работники здравоохранения России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Шойгу, Сергей Кужугетович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Боевые корабли ВМФ России
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Фото
17
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
19
Прямое попадание: под Воронежем прошел этап конкурса "Авиадартс"
22
Северный рубеж России: боевые корабли флота
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сбербанк снизил ставки по ипотеке
2
Ляшко потребовал от властей Украины отменить контракт на закупку в США газового угля
3
Роспотребнадзор призвал посетителей маникюрных салонов быть осмотрительнее
4
СМИ: власти Турции временно приостановили судоходство в проливе Босфор
5
СМИ: КНР впервые успешно осуществила безопасную квантовую передачу спутниковых данных
6
Пентагон: Россия имела полное право на выполнение наблюдательного полета над Вашингтоном
7
Поликлиники Москвы оформят в едином стиле
Темы дня
Новости партнеров
Реклама