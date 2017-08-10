Шойгу проинспектировал новый корпус лечебно-диагностического центра Минобороны

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу посетил недавно открывшийся лечебный корпус 52-го консультативно-диагностического центра Минобороны.

Глава ведомства заслушал доклад руководства центра об организации работы построенных объектов, оснащении их современным медицинским оборудованием и дальнейшем развитии военно-медицинской организации.

"В состав нового, построенного в 2017 году, 8-этажного лечебно-диагностического корпуса вошли операционные, оснащенные современным высокотехнологическим медицинским оборудованием и аппаратурой экспертного класса", - отметили в министерстве. "Введение в эксплуатацию нового комплекса в составе центра позволит дополнительно обеспечить до 4 тысяч посещений в сутки, а также увеличить численность прикрепленного контингента на 15 тысяч человек", - добавили в Минобороны.

Центр является многопрофильной военно-медицинской организацией, предназначенной для оказания помощи ветеранам Великой Отечественной войны, военнослужащим, в том числе в отставке, и членам их семей, гражданскому персоналу Вооруженных сил и иным гражданам. Количество прикрепленного на медицинское обслуживание контингента составляет более 50 тысяч человек.

"Особенностью лечебного учреждения являются стационарозамещающие технологии, внедренные в практику наравне с другими современными методами диагностики и лечения. Эта система предполагает, что в большинстве случаев пациент покидает учреждение на следующий день после операции. Специалисты центра были инициаторами и идеологами развития этого направления медицины", - рассказали в Минобороны.

В составе центра развернуты 58 лечебных и 19 диагностических отделений. Широко используется оборудование последнего поколения, позволяющее осуществлять диагностику заболеваний на ранних стадиях. В центре работают четыре доктора и 45 кандидатов медицинских наук, 27 заслуженных врачей России, 253 врача высшей и 30 врачей первой квалификационной категорий, 10 человек из числа среднего медицинского персонала - заслуженные работники здравоохранения России.