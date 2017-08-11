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ВКС России получат более 120 самолетов и вертолетов в 2017 году

Армия и ОПК
11 августа, 13:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, августа. /ТАСС

Воздушно-космические силы РФ до конца года также получат более 40 зенитных ракетных комплексов

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Многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35С

Многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35С

© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) России до конца года получат свыше 70 самолетов и вертолетов, а также более 40 зенитных ракетных комплексов. Об этом в интервью газете "Красная звезда" рассказал главнокомандующий генерал-полковник Виктор Бондарев.

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"Всего до конца года на вооружение в части ВКС поступят еще более 70 единиц авиационной техники, свыше 40 зенитных ракетных комплексов и порядка 70 радиолокационных средств", - перечислил он.

Бондарев напомнил, что в 2017 году на вооружение ВКС уже поступило около 50 единиц новой авиационной техники: самолеты Су-34, Су-35С, Су-30СМ, Як-130, боевые вертолеты Ка-52, транспортные десантные вертолеты Ми-8 АМТШ, Ми-8МТВ-5-1, а также более 20 радиолокационных средств дежурного и боевого режима.

"Кроме того, промышленность ведет доработку и передачу космических аппаратов, ракет-носителей военного назначения, радиолокационных станций высокой заводской готовности для обеспечения замкнутого поля предупреждения о ракетном нападении. Отмечу, что при планировании модернизации Воздушно-космических сил основное внимание уделялось воинским частям постоянной готовности, а также тем, в которых вооружение и техника значительно исчерпали ресурсы", - добавил Бондарев.

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Бондарев, Виктор Николаевич
Темы
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