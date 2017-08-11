Главком ВКС РФ: боевая подготовка российских летчиков изменена с учетом опыта в Сирии

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МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Боевая подготовка летчиков в Воздушно-космических войсках России была изменена с учетом опыта, полученного в Сирии. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" в преддверии Дня ВКС рассказал главнокомандующий ВКС РФ, Герой России, генерал-полковник Виктор Бондарев.
"Мы по итогам работы в Сирии внесли определенные изменения в планы боевой подготовки, внесли изменения в планы подготовки курсантов. Естественно, боевая подготовка в наших центрах также претерпела изменения - мы отрабатываем новые приемы и способы нанесения ударов по наземным целям, исходя из сирийских событий", - сказал он.
Бондарев подчеркнул, что российская авиация достигла в Сирии "прекрасных результатов". Он напомнил, что сирийская кампания выявила как положительные, так и отрицательные стороны авиационной техники, которые были проанализированы вместе с промышленностью.
"От ВКС России не пострадал ни один мирный житель, мы только уничтожаем бандитов ИГИЛ [прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"], - подчеркнул главнокомандующий.