Более 100 тысяч человек посетили фестиваль "Форсаж" и финал "Танкового биатлона"

ТАСС/Минобороны РФ

КУБИНКА /Московская область/, 12 августа. /ТАСС/. Более 100 тысяч человек посетили в субботу авиационный фестиваль "Форсаж" в парке "Патриот" и финальный заезд "Танкового биатлона" в Алабино. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

"Более 100 тысяч человек посмотрели авиационный праздник в "Патриоте", приуроченный к 105-летию ВКС России, и финальный заезд "Танкового биатлона", - сказали в российском военном ведомстве.

На 21 полигоне Армейских международных игр 28 конкурсов освещали более 3,1 тыс. журналистов, из которых более тысячи человек - представители средств массовой информации стран - участниц конкурса, США и Европы, остальные представляли российские СМИ.

Всего в АрМИ-2017 приняли участие свыше 150 команд из 28 стран, представляющих Европу, Азию, Африку и Латинскую Америку. 22 иностранных государства направили на игры 47 групп своих наблюдателей.

Девять стран впервые принимают участие в АрМИ-2017: Бангладеш, Израиль, Лаос, Марокко, Сирия, Таиланд, Узбекистан, Уганда, ЮАР. Общая численность участников игр превысила 4 тыс. человек. В конкурсах АрМИ-2017 было задействовано более 770 единиц вооружения и военной техники (из них 190 единиц иностранной техники), а также 39 самолетов, 24 вертолета и 9 надводных кораблей.