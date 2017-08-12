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Более 100 тысяч человек посетили фестиваль "Форсаж" и финал "Танкового биатлона"

Армия и ОПК
12 августа, 20:43 UTC+3 КУБИНКА область/ 12, августа. /ТАСС

На 21 полигоне Армейских международных игр 28 конкурсов освещали более 3,1 тыс. журналистов

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ТАСС/Минобороны РФ

КУБИНКА /Московская область/, 12 августа. /ТАСС/. Более 100 тысяч человек посетили в субботу авиационный фестиваль "Форсаж" в парке "Патриот" и финальный заезд "Танкового биатлона" в Алабино. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

"Более 100 тысяч человек посмотрели авиационный праздник в "Патриоте", приуроченный к 105-летию ВКС России, и финальный заезд "Танкового биатлона", - сказали в российском военном ведомстве.

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Экипаж команды из России на танке Т-72Б3 в финальной эстафете международного конкурса "Танковый биатлон" на АрМИ-2017
© Сергей Бобылев/ТАСС

Российская команда победила в финале "Танкового биатлона" в Подмосковье

На 21 полигоне Армейских международных игр 28 конкурсов освещали более 3,1 тыс. журналистов, из которых более тысячи человек - представители средств массовой информации стран - участниц конкурса, США и Европы, остальные представляли российские СМИ.

Всего в АрМИ-2017 приняли участие свыше 150 команд из 28 стран, представляющих Европу, Азию, Африку и Латинскую Америку. 22 иностранных государства направили на игры 47 групп своих наблюдателей.

Девять стран впервые принимают участие в АрМИ-2017: Бангладеш, Израиль, Лаос, Марокко, Сирия, Таиланд, Узбекистан, Уганда, ЮАР. Общая численность участников игр превысила 4 тыс. человек. В конкурсах АрМИ-2017 было задействовано более 770 единиц вооружения и военной техники (из них 190 единиц иностранной техники), а также 39 самолетов, 24 вертолета и 9 надводных кораблей.

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