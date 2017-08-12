Более 100 тысяч человек посетили фестиваль "Форсаж" и финал "Танкового биатлона"

Григорян объявил об уходе с поста главного тренера ФК "Анжи"Спорт 12 августа, 22:01
Шведка Шестрем установила мировой рекорд на 200 м кролем на этапе КМ по плаваниюСпорт 12 августа, 21:55
Футболисты "Динамо" одержали волевую победу над "Анжи" в матче чемпионата РоссииСпорт 12 августа, 21:54
Армейский переворот: ЦСКА вырвал победу в игре со "Спартаком", забив дважды за две минутыСпорт 12 августа, 21:52
В Японии снова отложили запуск ракеты со спутником связи "Митибики"Космос 12 августа, 21:49
"Манчестер Сити" победил "Брайтон" в матче чемпионата АнглииСпорт 12 августа, 21:38
Владимир Осипов стал пятикратным чемпионом России по гольфуСпорт 12 августа, 21:36
Клишина: рада серебру ЧМ, но обидно, что получилось сделать это под нейтральным флагомСпорт 12 августа, 21:33
Совет по спорту пройдет в рамках форума "Россия - спортивная держава" в УльяновскеСпорт 12 августа, 21:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КУБИНКА /Московская область/, 12 августа. /ТАСС/. Более 100 тысяч человек посетили в субботу авиационный фестиваль "Форсаж" в парке "Патриот" и финальный заезд "Танкового биатлона" в Алабино. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.
"Более 100 тысяч человек посмотрели авиационный праздник в "Патриоте", приуроченный к 105-летию ВКС России, и финальный заезд "Танкового биатлона", - сказали в российском военном ведомстве.
На 21 полигоне Армейских международных игр 28 конкурсов освещали более 3,1 тыс. журналистов, из которых более тысячи человек - представители средств массовой информации стран - участниц конкурса, США и Европы, остальные представляли российские СМИ.
Всего в АрМИ-2017 приняли участие свыше 150 команд из 28 стран, представляющих Европу, Азию, Африку и Латинскую Америку. 22 иностранных государства направили на игры 47 групп своих наблюдателей.
Девять стран впервые принимают участие в АрМИ-2017: Бангладеш, Израиль, Лаос, Марокко, Сирия, Таиланд, Узбекистан, Уганда, ЮАР. Общая численность участников игр превысила 4 тыс. человек. В конкурсах АрМИ-2017 было задействовано более 770 единиц вооружения и военной техники (из них 190 единиц иностранной техники), а также 39 самолетов, 24 вертолета и 9 надводных кораблей.