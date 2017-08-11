Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.08:
$ 59.93
€ 70.27
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российская команда победила в конкурсе "Морской десант" Армейских международных игр

Армия и ОПК
11 августа, 3:49 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 11, августа. /ТАСС

Второе место заняли морские пехотинцы Китая, третье место поделили представители Венесуэлы и Ирана

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Орлов/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 11 августа. /ТАСС/. Команда морских пехотинцев ВМФ России стала победительницей конкурса "Морской десант" Армейских международных игр. Об этом сообщил в пятницу начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту (ТОФ) капитан 1 ранга Владимир Матвеев.

"Судейская комиссия конкурса "Морской десант-2017" определила результаты международного конкурса. Победу одержала команда морской пехоты ВМФ России, заняв первое место, на втором месте команда морской пехоты Народно-освободительной армии Китая, третье место поделили между собой команды морских пехотинцев Боливарианской Республики Венесуэла и Исламской Республики Иран, набрав равное количество баллов", - сообщил представитель ВВО.

Смотрите также

Российские военные кинологи победили в конкурсе "Верный друг" на АрМИ-2017

Российские военные победили в конкурсе Армейских игр "Рембат" в Омске

Команда России заняла первое место в конкурсе Армейских игр "Авиадартс"

Конкурс "Морской десант" проходил на полигонах Тихоокеанского флота в Приморье с 1 по 11 августа. Всего в нем приняли участие более 200 пехотинцев из России, Китая, Венесуэлы и Ирана.

Конкурс состоял из трех этапов: полосы препятствий, тропы выживания и эстафеты. Полоса препятствий представляла собой маршрут общей протяженностью 1200 м, на котором расположены 20 препятствий - стены, заборы, рвы с водой, лестницы, здания. На тропе выживания длиной более 4 км участники не только преодолевали препятствия, но и соревновались в стрельбе по мишеням.

По итогам двух конкурсов лидировала команда Китая, но российским пехотинцам удалось переломить ситуацию в эстафете.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
АрМИ-2017 Международные армейские игры
Страны
Иран Китай Россия Венесуэла
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Боевые корабли ВМФ России
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Фото
17
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
19
Прямое попадание: под Воронежем прошел этап конкурса "Авиадартс"
22
Северный рубеж России: боевые корабли флота
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп поблагодарил Путина за высылку дипломатов из России
2
Минобороны Японии примет необходимые меры в связи с ситуацией вокруг КНДР
3
"Известия": МЭР готовит поправки в закон об автотехосмотре
4
Канал CNN разорвал контракт с комментатором из-за нацистского приветствия
5
Трамп разочарован в лидере республиканцев в Сенате США
6
СК возбудил дело о необеспечении лекарствами инвалида из Орла
7
СК возбудил дело о жестоком убийстве собаки породы хаски в Подмосковье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама