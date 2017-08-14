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Две "Варшавянки" пополнят состав ВМФ России до конца 2020

Армия и ОПК
14 августа, 20:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, августа. /ТАСС

Закладка подводных лодок состоялась в Санкт-Петербурге накануне Дня военно-морского флота России

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© Руслан Шамуков/ТАСС

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Две подводные лодки проекта 636 "Варшавянка" поступят на службу Военно-морского флота России до конца 2020 года, сообщила в понедельник пресс-служба Минобороны РФ.

"Две дизель-электрические подводные лодки проекта 636 "Варшавянка", поименованные как "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов", пополнят состав Военно-морского флота России уже к концу 2020 года в случае успешного завершения швартовных, заводских и государственных испытаний. Их закладка состоялась в Санкт-Петербурге накануне Дня военно-морского флота России", - говорится в сообщении.

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Ходовые испытания в море субмарины "Великий Новгород" проекта 636.3
© АО "Адмиралтейские верфи"

"Черные дыры" российского флота

Отмечается, что подводные лодки 636 считаются самыми малошумными из отечественных подводных кораблей. За уникальную малошумность они получили кодификацию НАТО "Черная дыра". Они также имеют современные комплексы радиолокационного вооружения, связи, гидроакустическую станцию, торпедные аппараты калибра 533 миллиметра и крылатые ракеты "Калибр".

За последние несколько лет состав Военно-морского флота России уже пополнили шесть дизель-электрических подводных лодок проекта 636, построенных судостроительным предприятием "Адмиралтейские верфи" для Черноморского флота. Подводная лодка этой серии "Краснодар" в мае и июне 2017 года произвела успешные боевые пуски крылатых ракет "Калибр" из акватории Средиземного моря по наземным объектам террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ) располагавшимся на территории Сирии.

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