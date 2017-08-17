Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.08:
$ 59.65
€ 70
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 3 тыс. военных из ЮВО примут участие в командно-штабной тренировке

Армия и ОПК
17 августа, 8:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, августа. /ТАСС

Военнослужащие отработают использование новых систем связи и автоматизации

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Соединения и воинские части Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области примут участие в масштабной командно-штабной тренировке. Тренировка проводится под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова, сообщили журналистам в пресс-службе округа.

"Основная цель тренировки - усовершенствовать слаженность органов управления по приведению подчиненных соединений и воинских частей в высшие степени боевой готовности", - пояснили в ЮВО.

В ходе тренировки военнослужащие будут использовать новые системы связи и автоматизации. Управление войсками будет организованно с полевых подвижных пунктов управления, а координация практических действий войск осуществляться через региональный центр управления штаба ЮВО.

В тренировке примут участие около 3 тыс. военнослужащих и более 500 единиц военной и специальной техники.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Боевые корабли ВМФ России
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Фото
17
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
19
Прямое попадание: под Воронежем прошел этап конкурса "Авиадартс"
22
Северный рубеж России: боевые корабли флота
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ОАК: ввод самолетов Ил-114 позволит сэкономить $5 млрд на импортных поставках
2
Клиенты и банки забрали из "ФК Открытие" в июле более 600 млрд рублей
3
Биография Веры Глаголевой
4
Лайнер МС-21 оснастят российским двигателем ПД-14 в 2019 году
5
Проект "Наедине со всеми" на Первом закрыт по инициативе Меньшовой
6
Гильдия актеров России подтвердила смерть Веры Глаголевой
7
Власти Крыма планируют в сентябре выставить на продажу первый государственный санаторий
Темы дня
Новости партнеров
Реклама