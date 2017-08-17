Более 3 тыс. военных из ЮВО примут участие в командно-штабной тренировке

Тяжелое повреждение руки стало причиной завершения карьеры боксера МослиСпорт 17 августа, 9:33
Три человека пострадали в результате взрыва газа на предприятии "СГ-Транс" в ТобольскеНовости Урала 17 августа, 9:21
Экс-глава администрации района Екатеринбурга получил три года колонии за взяткуНовости Урала 17 августа, 9:15
Главный стратег Белого дома назвал националистов "неудачниками" и "клоунами"Международная панорама 17 августа, 9:10
Число госпитализированных с отравлением на фестивале зодчества под Томском выросло до 14Сибирь 17 августа, 8:53
Опра Уинфри попытается помирить сторонников и противников ТрампаОбщество 17 августа, 8:51
ЦБ отозвал лицензию у московского банка "Русский инвестиционный альянс"Экономика и бизнес 17 августа, 8:39
Рапирист Бородачев стал победителем СпартакиадыСпорт 17 августа, 8:36
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водилиВ стране 17 августа, 8:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Соединения и воинские части Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области примут участие в масштабной командно-штабной тренировке. Тренировка проводится под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова, сообщили журналистам в пресс-службе округа.
"Основная цель тренировки - усовершенствовать слаженность органов управления по приведению подчиненных соединений и воинских частей в высшие степени боевой готовности", - пояснили в ЮВО.
В ходе тренировки военнослужащие будут использовать новые системы связи и автоматизации. Управление войсками будет организованно с полевых подвижных пунктов управления, а координация практических действий войск осуществляться через региональный центр управления штаба ЮВО.
В тренировке примут участие около 3 тыс. военнослужащих и более 500 единиц военной и специальной техники.