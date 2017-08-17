Более 3 тыс. военных из ЮВО примут участие в командно-штабной тренировке

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Соединения и воинские части Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области примут участие в масштабной командно-штабной тренировке. Тренировка проводится под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова, сообщили журналистам в пресс-службе округа.

"Основная цель тренировки - усовершенствовать слаженность органов управления по приведению подчиненных соединений и воинских частей в высшие степени боевой готовности", - пояснили в ЮВО.

В ходе тренировки военнослужащие будут использовать новые системы связи и автоматизации. Управление войсками будет организованно с полевых подвижных пунктов управления, а координация практических действий войск осуществляться через региональный центр управления штаба ЮВО.

В тренировке примут участие около 3 тыс. военнослужащих и более 500 единиц военной и специальной техники.