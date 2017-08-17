Минобороны РФ приняло на управление военный спутник, запущенный с Байконура

СМИ: "Манчестер Юнайтед" предложит Ибрагимовичу должность в тренерском штабеСпорт 17 августа, 11:06
В Голландии неизвестный захватил заложницу в здании радиостанцииПроисшествия 17 августа, 10:31
Лучший голос Земли: самые известные песни Муслима МагомаеваКультура 17 августа, 10:00
THR: хакеры взломали аккаунты телесети HBO в TwitterОбщество 17 августа, 9:58
Ученые разработали установку для сбора пыли во дворах ЕкатеринбургаНовости Урала 17 августа, 9:49
СМИ: Китай готов выводить космические аппараты на орбиту с точностью до сантиметровКосмос 17 августа, 9:38
Тяжелое повреждение руки стало причиной завершения карьеры боксера МослиСпорт 17 августа, 9:33
Три человека пострадали в результате взрыва газа на предприятии в ТобольскеНовости Урала 17 августа, 9:21
Власти Крыма планируют в сентябре выставить на продажу первый государственный санаторийЭкономика и бизнес 17 августа, 9:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Космический аппарат военного назначения, запущенный с Байконура, принят на управление наземными средствами Минобороны России, сообщили журналистам в пресс-службе военного ведомства.
"Космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России с космодрома Байконур, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск Воздушно-космических сил", - сообщили в ведомстве.
С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы спутника функционируют нормально, заявили в Минобороны.
"После принятия на управление космическому аппарату присвоен порядковый номер "Космос-2520", - отметили в военном ведомстве.