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"Вертолеты России" обучили иностранных специалистов в рамках контракта на поставку Ка-52

Армия и ОПК
17 августа, 16:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, августа. /ТАСС

В течение двух с половиной месяцев 24 инженерно-технических специалиста и 10 летчиков проходили обучение в авиационном учебном центре предприятия

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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) завершил практическое обучение инженерно-технического состава иностранных военных специалистов в рамках первого экспортного контракта на поставку вертолетов Ка-52. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе холдинга.

В прошлом году сообщалось, что Россия заключила контракт с Египтом на поставку 46 вертолетов Ка-52 "Аллигатор". Позднее стало известно, что поставки на экспорт начнутся в 2017 году.

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"Первый поток иностранных военных специалистов прибыл на предприятие 1 июня этого года. В течение двух с половиной месяцев 24 инженерно-технических специалиста и 10 летчиков проходили обучение в авиационном учебном центре предприятия", - сказали в холдинге.

Там рассказали, что для представителей инозаказчика была разработана специальная программа обучения с привлечением инженерно-технических специалистов авиакомпании "Прогресс", а также летчиков-испытателей предприятия и АО "Камов" в качестве инструкторов. "Программа включает в себя весь спектр знаний и навыков, необходимых для управления разведывательно-ударным вертолетом Ка-52 "Аллигатор", включая работу на полигоне", - отметили в пресс-службе.

Там также пояснили, что занятия для летного состава первой группы иностранных специалистов еще продолжаются, их завершение планируется на сентябрь этого года. "Всего же в течение года в рамках трех потоков в специализированном центре предприятия пройдут обучение около 30 иностранных летчиков и более 70 инженерно-технических специалистов", - добавили в холдинге.

Ка-52 "Аллигатор"

Боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" серийно выпускается для нужд Министерства обороны РФ с 2010 года. Вертолет предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы, вертолетов и других летательных аппаратов противника на переднем крае и в тактической глубине, в любых погодных условиях и в любое время суток.

Вертолет оснащен самой современной авионикой и мощным вооружением, которое может конфигурироваться под различные боевые задачи, а соосная схема несущих винтов и повышенная мощность продольного управления позволяют ему эффективно маневрировать и выполнять сложные фигуры пилотажа. Кроме того, Ка-52 "Аллигатор" снабжен системой радиоэлектронной защиты и устройствами снижения заметности, уменьшающими, рассеивающими и искажающими тепловой след двигателей, а также средствами активного противодействия.

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