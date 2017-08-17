Россия предлагает создать в Сирии комитеты примирения

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ЛАТАКИЯ /Сирия/, 17 августа. /ТАСС/. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии предлагает сформировать в зонах деэскалации местные комитеты примирения.
Об этом заявил в четверг в телеобращении к сирийцам замкомандующего группировкой ВС РФ в Сирии по примирению генерал-лейтенант Сергей Кураленко.
"Предлагаем в этих районах создать также комитеты местного примирения, в состав которых вместе с представителями населенных пунктов и сирийского правительства войдут и пользующиеся доверием авторитетные лидеры оппозиции", - сказал Кураленко.
Ранее сообщалось, что делегации России, Ирана и Турции в ходе переговоров в Астане договорились о создании четырех зон деэскалации на территории Сирии. В эти зоны входят провинция Идлиб и некоторые части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама, район к северу от Хомса, а также Восточная Гута и южные провинции Дераа и Эль-Кунейтра. Соглашение предполагает, что с 6 мая на этих территориях вводится запрет на военную активность, включая полеты авиации. Действие документа рассчитано на полгода и может автоматически продлеваться на такой же период.