Правительственные силы в Сирии окружают террористов в районе города Акербат

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ТАСС, 18 августа. Штурмовые отряды сирийских войск при поддержке ВКС России в течение последних нескольких дней установили полный контроль над рядом расположенных напротив друг друга высот в районе населенных пунктов Хсайя и Эс-Саваннет, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"В результате успешных действий сирийских войск, последний маршрут снабжения боевиков оружием, боеприпасами и материальным имуществом в районе Акербата находится под огневым контролем сирийских войск", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Для бегства из окружения у Акербата террористы небольшими группами на автомобилях, автобусах и бронетехнике пытаются выходить в направлении города Дейр-эз-Зор, который для ИГИЛ (прежнее название ИГ, террористическая организация, запрещенная в РФ) после падения иракского Мосула стал последним крупным плацдармом в Сирии.
"В целях пресечения бегства боевиков ИГИЛ из окружения в Дейр-эз-Зор, авиация ВКС России круглосуточно ведет воздушную разведку с применением беспилотных средств, выявляя и уничтожая бронетехнику, пикапы с тяжелым вооружением и автомобильный транспорт террористов", - информирует Минобороны РФ.