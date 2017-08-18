Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.08:
$ 59.25
€ 69.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Правительственные силы в Сирии окружают террористов в районе города Акербат

Армия и ОПК
18 августа, 8:58 UTC+3 МОСКВА 18, августа. /ТАСС

Террористы небольшими группами на автомобилях, автобусах и бронетехнике пытаются выходить в направлении города Дейр-эз-Зор

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Hassan Ammar

ТАСС, 18 августа. Штурмовые отряды сирийских войск при поддержке ВКС России в течение последних нескольких дней установили полный контроль над рядом расположенных напротив друг друга высот в районе населенных пунктов Хсайя и Эс-Саваннет, сообщило в пятницу Минобороны РФ.

"В результате успешных действий сирийских войск, последний маршрут снабжения боевиков оружием, боеприпасами и материальным имуществом в районе Акербата находится под огневым контролем сирийских войск", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

Для бегства из окружения у Акербата террористы небольшими группами на автомобилях, автобусах и бронетехнике пытаются выходить в направлении города Дейр-эз-Зор, который для ИГИЛ (прежнее название ИГ, террористическая организация, запрещенная в РФ) после падения иракского Мосула стал последним крупным плацдармом в Сирии.

"В целях пресечения бегства боевиков ИГИЛ из окружения в Дейр-эз-Зор, авиация ВКС России круглосуточно ведет воздушную разведку с применением беспилотных средств, выявляя и уничтожая бронетехнику, пикапы с тяжелым вооружением и автомобильный транспорт террористов", - информирует Минобороны РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
Страны
Сирия Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Боевые корабли ВМФ России
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Фото
17
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
19
Прямое попадание: под Воронежем прошел этап конкурса "Авиадартс"
22
Северный рубеж России: боевые корабли флота
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Теракты в Каталонии. Хроника событий
2
Захарова напомнила США о $500 млн, отправленных в РФ к выборам 1996 года
3
СК возбудил дело по факту издевательств подростков над сверстницей в Ярославской области
4
Посол Израиля посетил МИД РФ для прояснения позиции страны по Собибору
5
Самолеты ВКС РФ за неделю восемь раз поднимались на перехват иностранных воздушных судов
6
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты "Калибр" с АПЛ "Северодвинск"
7
"Краснодар" сократил отставание России от Франции в таблице коэффициентов УЕФА
Темы дня
Новости партнеров
Реклама