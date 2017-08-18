Правительственные силы в Сирии окружают террористов в районе города Акербат

ТАСС, 18 августа. Штурмовые отряды сирийских войск при поддержке ВКС России в течение последних нескольких дней установили полный контроль над рядом расположенных напротив друг друга высот в районе населенных пунктов Хсайя и Эс-Саваннет, сообщило в пятницу Минобороны РФ.

"В результате успешных действий сирийских войск, последний маршрут снабжения боевиков оружием, боеприпасами и материальным имуществом в районе Акербата находится под огневым контролем сирийских войск", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

Для бегства из окружения у Акербата террористы небольшими группами на автомобилях, автобусах и бронетехнике пытаются выходить в направлении города Дейр-эз-Зор, который для ИГИЛ (прежнее название ИГ, террористическая организация, запрещенная в РФ) после падения иракского Мосула стал последним крупным плацдармом в Сирии.

"В целях пресечения бегства боевиков ИГИЛ из окружения в Дейр-эз-Зор, авиация ВКС России круглосуточно ведет воздушную разведку с применением беспилотных средств, выявляя и уничтожая бронетехнику, пикапы с тяжелым вооружением и автомобильный транспорт террористов", - информирует Минобороны РФ.