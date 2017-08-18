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Вооружение войск ВВО комплексами "Искандер-М" и "Бастион" увеличит их мощь на 10%

Армия и ОПК
18 августа, 12:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, августа. /ТАСС

Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу

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"Инскандер-М" и "Бастион"

"Инскандер-М" и "Бастион"

© Юрий Смитюк/ТАСС

ТАСС, 18 августа. Боевая мощь Восточного военного округа увеличится на 10% в результате переоснащения его ракетных частей комплексами "Бастион" и "Искандер-М", сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства в пятницу.

"Продолжается переоснащение ракетных частей комплексами "Искандер-М" и "Бастион". В результате выполнения данных мероприятий боевая мощь округа увеличится более чем на 10%", - заявил Шойгу.

"Искандер-М" - оперативно-тактический ракетный комплекс, предназначенный для поражения на расстоянии до 500 км ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и узлов связи.

Береговой ракетный комплекс "Бастион" с унифицированной сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной крылатой ракетой "Яхонт" ("Оникс") предназначен для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

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