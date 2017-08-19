Экс-командующий Дальней авиацией: Дейнекин возглавил ВВС в самые тяжелые для них годы

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МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Первый главком ВВС России Петр Дейнекин был великолепным летчиком и прекрасным военачальником, возглавившим военную авиацию в самые тяжелые для нее годы, рассказал ТАСС Герой Советского Союза, бывший командующий Дальней авиацией Василий Решетников.
"Дейнекин был на редкость талантливым человеком во всем. Летчик он был великолепный. Но он был и прекрасным военачальником, вдумчивым командиром, несмотря на свой достаточно молодой возраст, он все-таки был на своем месте в самые трудные и тяжелые дни для нашей авиации", - сказал генерал.
Решетников отметил, что несколько дней назад виделся с Дейнекиным. "Это немыслимо... Несколько дней назад я виделся с ним. Он был полным радости и жизни. Я его знал еще тогда, когда он был командиром эскадрильи, командиром полка", - добавил Решетников.
Первый главнокомандующий ВВС России и последний главнокомандующий ВВС Советского Союза Дейнекин скончался от сердечного приступа в субботу в Москве на 80-м году жизни. Как сообщил ТАСС руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин, похороны Дейнекина, предположительно, состоятся на Военно-мемориальном кладбище в Мытищах во вторник или среду.