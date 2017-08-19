Герой России Петр Дейнекин. Биография

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 августа 2017 г. в Москве скончался первый главком Военно-воздушных сил РФ, Герой Российской Федерации Петр Дейнекин.

Петр Степанович Дейнекин родился 14 декабря 1937 году в станице Морозовской Ростовской области (ныне - Морозовск, Ростовская обл.). Отец - Степан Николаевич, работал учителем истории, директором школы, во время Великой Отечественной войны был курсантом Борисоглебского авиационного училища летчиков, погиб в 1943 году при выполнении парашютного прыжка. Мать - Зинаида Михайловна, работала учительницей начальных классов.

В 1955 году окончил Харьковскую спецшколу Военно-Воздушных Сил, в 1957 году - Балашовское военное авиационное училище летчиков (Саратовская обл.), в 1969 году - командный факультет Военно-Воздушной академии имени Ю. А. Гагарина (пос. Монино, Московская обл.), в 1982 году - Военную академии Генерального штаба Вооруженных Сил СССР (ныне - Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил РФ).

С 1955 года служил в Военно-воздушных силах СССР.

В 1957 году начал офицерскую службу пилотом - помощником командира военно-транспортного самолета Ли-2 отряда управления 53-й тяжелобомбардировочной авиационной дивизии (аэродром Белая, Иркутская область). Затем служил в 104-й отдельной транспортной авиационной эскадрилье 5-й воздушной армии Дальней авиации (аэродром Завитая, Амурская область). В 1960 году освоил бомбардировщик Ту-16, летал помощником командира, командиром корабля в 1229-м, 1225-м тяжелом бомбардировочном авиационном полку (аэродром Белая, Иркутская область).

В 1962-1963 годах - пилот спецгруппы летчиков Дальней авиации в "Аэрофлоте", был командиром на Ту-104.

В 1963 году вернулся в военную авиацию, был командиром корабля 200-го гвардейского и 111-го тяжелых бомбардировочных авиационных полков 22-й Донбасской Гвардейской Краснознаменной тяжелобомбардировочной авиационной дивизии (аэродром Бобруйск, Могилевская область, БССР). Служил там до 1965 года.

В 1969 году, после окончания училища, один год занимал должность заместителя командира эскадрильи 260-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка 15-й Гвардейской тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии Дальней авиации в Прикарпатском военном округе (г. Стрый, Львовская обл., Украинская ССР).

С 1970 по 1971 год командовал эскадрильей 251-го Гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка 15-й Гвардейской тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии Дальней авиации в Киевском военном округе (г. Белая Церковь, Киевская обл.).

В 1971-1973 годах - заместитель командира 184-го Гвардейского Полтавско-Берлинского Краснознаменного тяжелого бомбардировочного авиационного полка 13-й Гвардейской Краснознаменной Днепропетровско-Будапештсткой ордена Суворова тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии Дальней авиации в Киевском военном округе (г. Прилуки, Черниговская обл.).

В январе - мае 1973 года был командиром 226-го Гвардейского Краснознаменного Сталинградско-Катовицкого авиационного полка специального назначения 2-го Гвардейского отдельного тяжелого бомбардировочного авиационного корпуса Дальней авиации (г. Полтава, Киевский военный округ).

В 1973-1975 годах - командир 185-го Гвардейского Краснознаменного Кировоградско-Будапештсткого тяжелого бомбардировочного полка 13-й Гвардейской Краснознаменной Днепропетровско-Будапештсткой ордена Суворова тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии Дальней Авиации (г. Полтава, Киевский военный округ).

В 1975-1977 годах Петр Дейнекин занимал должность заместителя командира 13-й Гвардейской Краснознаменной Днепропетровско-Будапештсткой ордена Суворова тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии Дальней авиации (г. Полтава, Киевский военный округ).

С 1977 года был командиром 55-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии Дальней авиации в Дальневосточном военном округе (с. Воздвиженка, Приморский край).

В 1980-х годах Дейнекин лично участвовал в качестве летчика в боевых действиях в Афганистане.

В 1982-1985 годах - заместитель командующего 37-й воздушной армией Верховного Главного командования, сформированной на базе Командования Дальней Авиации.

С 1985 по 1988 год Петр Дейнекин был командующим 37-й воздушной армией.

В мае 1988 - октябре 1990 года - командующий Дальней авиацией.

В октябре 1990 - августе 1991 года занимал пост первого заместителя главнокомандующего ВВС СССР.

31 августа 1991 года был назначен главнокомандующим ВВС - заместителем министра обороны СССР Евгения Шапошникова.

С февраля 1992 года был главнокомандующим ВВС Объединенных Вооруженных сил Содружества Независимых Государств (СНГ).

С 26 сентября 1992 года по 20 января 1998 года занимал пост главнокомандующего ВВС РФ.

В январе 1998 года был уволен в запас по достижению предельного возраста пребывания на военной службе.

В декабре 2002 года в звании генерала армии (1996 год) вышел в отставку.

После военной службы, с сентября 1998 года по февраль 2003 года занимал должность начальника Управления президента РФ по вопросам казачества.

В 2010 году был вице-президентом ОАО "Альфастрахование".

В 2011 году был избран председателем общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация).

Военный летчик первого класса безаварийный налет более 5 тыс. часов на самолетах: Як-12, По-2, Як-18, Як-18Т, Як-52, Ли-2, Ил-14, Ил-103, Ту-16, Ту-22М2, Ту-95, Ту-104, Ту-116, Ту-134, Ту-160, МиГ-АТ, МиГ-29, МиГ-31, Су-25, Су-27, Су-29, Jaguar IB, B-25 Mitchell и B-1B Lancer (совершил ознакомительный полет во время визита в США в 1992 году).

Продолжал летать до самой смерти, 12 августа 2017 года во время празднования 105-й годовщины со дня создания ВВС и третьей годовщины создания Воздушно-космических сил России Дейнекин открывал воздушный парад в небе над Кубинкой в парке "Патриот", лично управляя в 79 лет транспортным самолетом Douglas DC-3.

Скончался 19 августа 2017 года в Москве.

Герой РФ (1997 год, "за мужество и героизм, проявленные при освоении и эксплуатации авиационной техники, значительный вклад в укрепление обороноспособности страны и развитие ВВС РФ").

Заслуженный военный летчик СССР (1984 год). Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (1998 год).

Награжден орденами "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III (1975 год) и II (1980 год) степеней, "За военные заслуги" (1996 год), афганским орденом "Звезда" I степени (1991 год), медалями. Отмечен благодарностью президента РФ (2003 год).

Лауреат премии Правительства Российской Федерации (2012 год, за значительный вклад в развитие ВВС России).

Автор мемуаров "Крылья нашей юности" (2006 год), "В глубине неба" (в соавторстве, 2007 год), "Проверено небом" (2011 год).

Именем Петра Дейнекина названа Лукичевская средняя общеобразовательная школа Милютинского района Ростовской области.

Был женат. Имел троих детей.