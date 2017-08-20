Путин направил телеграмму соболезнований родным и близким Петра Дейнекина

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил телеграмму соболезнований родным и близким бывшего главкома ВВС СССР и России Петра Дейнекина в связи с его кончиной.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Вице-президент Клуба военачальников РФ Петр Дейнекин скончался в субботу от сердечного приступа на 80-м году жизни.

Генерал Дейнекин был последним главнокомандующим Военно-воздушными силами Советского Союза и первым главнокомандующим ВВС России. Заслуженный военный летчик, Герой России, Дейнекин является кавалером более 20 советских, российских и иностранных орденов.