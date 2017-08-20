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Путин направил телеграмму соболезнований родным и близким Петра Дейнекина

Армия и ОПК
20 августа, 11:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, августа. /ТАСС

Вице-президент Клуба военачальников РФ умер 19 августа от сердечного приступа

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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил телеграмму соболезнований родным и близким бывшего главкома ВВС СССР и России Петра Дейнекина в связи с его кончиной.

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Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Вице-президент Клуба военачальников РФ Петр Дейнекин скончался в субботу от сердечного приступа на 80-м году жизни.

Генерал Дейнекин был последним главнокомандующим Военно-воздушными силами Советского Союза и первым главнокомандующим ВВС России. Заслуженный военный летчик, Герой России, Дейнекин является кавалером более 20 советских, российских и иностранных орденов.

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