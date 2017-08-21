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Киберспорт могут включить в программу военно-спортивной игры "Победа" в 2018 году

Армия и ОПК
21 августа, 13:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, августа. /ТАСС

Отмечается, что в этом году в финале игры на подмосковном полигоне Алабино встретились команды из 63 регионов РФ

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МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Соревнования по киберспорту могут войти в программу Всероссийской военно-спортивной игры "Победа" в следующем году. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник Главного штаба Всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия" Дмитрий Труненков.

Интервью

Дмитрий Труненков

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"Планов у нас много. Так, в частности, в следующем году хотим ввести в игру (Всероссийская военно-спортивная игра "Победа" - прим. ТАСС) элементы очень популярного сегодня направления - киберспорта", - сказал Труненков.

По его словам, в этом году в финале игры на подмосковном полигоне Алабино встретились команды из 63 регионов РФ. "Сохраняя лучшие ее традиции, мы привносим новое, стараясь одновременно сделать ее современной и более интересной. Мы расширили конкурсные испытания: к военной и спортивной составляющей добавили интеллектуальную и творческую, чтобы дети смогли в полной мере проявить все свои таланты", - отметил начальник Главного штаба движения.

Труненков добавил, что в этом году был получен первый серьезный опыт проведения настолько большой и сложной игры с большим числом участников, с многоплановыми трудоемкими конкурсами на огромных площадях. "Мы, конечно, обобщим этот опыт, учтем и пожелания участников для того, чтобы на следующий год сделать игру еще более увлекательной и интересной", - заключил начальник Главного штаба движения.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение "Юнармия", участниками которого уже стали более 140 тысяч школьников, было создано в 2016 году по инициативе Минобороны РФ и при поддержке президента России.

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