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Форум "Армия-2017" начинает работу в подмосковной Кубинке

Армия и ОПК
22 августа, 0:25 UTC+3 КУБИНКА область/ 22, августа. /ТАСС

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, форум "по праву можно назвать одной из ведущих мировых выставочных площадок для демонстрации вооружения, военной и специальной техники"

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КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Третий Международный военно-технический форум "Армия-2017" откроется под эгидой Минобороны РФ во вторник в подмосковной Кубинке. Общая площадь экспозиции выставки в павильонах и на открытых площадках конгрессно-выставочного центра "Патриот" превысит 300 тыс. кв. м.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, форум "по праву можно назвать одной из ведущих мировых выставочных площадок для демонстрации вооружения, военной и специальной техники".

На аэродроме Кубинка, полигоне Алабино, в военных округах и на Северном флоте в рамках форума пройдут масштабные динамические показы вооружения, военной и специальной техники. Научно-деловая программа пройдет в формате пленарных заседаний, конференций, круглых столов и брифингов.

Участники форума

По данным Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России, в этом году общее число участников форума составит более 1 тыс. российских и свыше 75 иностранных компаний. Всего будет представлено почти 2,5 тыс. образцов продукции военного назначения.

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© Таисия Боршигова/ТАСС

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ФСВТС России выдала 10 лицензий на временный ввоз в Россию продукции военного назначения компаниям из Армении, Белоруссии, Казахстана, Китая, Словакии, Турции и Южно-Африканской Республики, которые продемонстрируют около 400 экспонатов.

Руководство Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству проведет переговоры с 20 иностранными делегациями, на которых будут обсуждаться также вопросы о перспективах двустороннего военно-технического сотрудничества.

По словам заместителя генерального директора "Рособоронэкспорта" Сергея Гореславского, "с каждым годом форум набирает силу, становится все более представительным".

"В этом году на полях "Армии-2017" мы планируем провести встречи и переговоры с более чем 70 иностранными делегациями из порядка 50 стран практически со всех регионов мира. Запланировано подписание около 10 контрактных документов и соглашений о сотрудничестве с иностранными правительствами и компаниями, а также российскими предприятиями - производителями продукции военного назначения", - заявил он.

Стенд "Рособоронэкспорта" впервые размещен в рамках демонстрационного центра госкорпорации "Ростех" в составе ее объединенной экспозиции. В этом году "Рособоронэкспорт" представляет новейшие выставочные технологии, используемые для демонстрации перспективной продукции, - специальный подиум с эффектом левитации, а также голографические мультимедийные каталоги.

Какие образцы представят

На форуме будут представлены танки Т-90С/МС, бронетранспортеры БТР-80А/БТР-82А, автомобильная техника для оснащения специальных и полицейских подразделений, современные образцы стрелкового и специального оружия, средства ближнего боя и материально-технического обеспечения подразделений. На статической экспозиции в рамках закрытого показа будут представлены новейшие образцы вооружений и военной техники.

Впервые в качестве стратегического партнера форума выступает Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), которая представит летно-технические возможности истребителя ПАК ФА, многоцелевых истребителей Су-35С, Су-30СМ, многофункционального авиационного комплекса Су-34, легкого истребителя МиГ-35 и учебно-боевого Як-130.

В составе экспозиции ОАК также будут представлены модели самолетов, которые включены в гособоронзаказ, и перспективные разработки в интересах Минобороны РФ. Это учебно-тренировочный самолет Як-152, Ил-76МД-90А, Ил-112В, Бе-200.

Свои экспозиции на форуме представят все виды и рода войск. Так, учебные заведения и научные подразделения ВКС РФ представят на форуме около 50 новейших разработок: современные беспилотные летательные аппараты самолетного и вертолетного типа, летающие лаборатории, новейшие станции радиоразведки.

Динамический показ

На аэродроме Кубинка посетителей ждет масштабная летная программа с участием всех пилотажных групп России и новейших самолетов ВКС.

Во время динамического показа зрителям и гостям форума продемонстрируют боевые и ходовые возможности основных российских танков Т-72Б, Т-72Б3, Т-80УЕ-1, Т-90А.

"Также мастерство и боевую мощь продемонстрируют экипажи боевых машин пехоты БМП-2 и БМП-3 и бронетранспортеров БТР-82А", - рассказали в Минобороны РФ.

Перед зрительскими трибунами танки и боевые машины выполнят стрельбы из различного типа штатного вооружения. Также в ходе динамического показа посетители форума увидят боевые возможности более 90 современных образцов вооружения сухопутных и ракетных войск и артиллерии.

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