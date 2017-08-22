Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.08:
$ 59.04
€ 69.59
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россия и Нигер подписали соглашения о военно-техническом сотрудничестве

Армия и ОПК
22 августа, 13:15 UTC+3 КУБИНКА область/ 22, августа. /ТАСС

По словам главы Минобороны РФ, соглашения послужат дальнейшему сотрудничеству стран и укреплению Вооруженных сил в борьбе с международным терроризмом

Поделиться
Материал из 1 страницы

КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Россия и Нигер подписали соглашения о военном и военно-техническом сотрудничестве, которые предусматривают поставку продукции военного назначения, совместную подготовку войск и обмен опытом по борьбе с терроризмом.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и министр национальной обороны Нигера Калла Мутари поставили подписи под соглашением о военном и сотрудничестве на двусторонней встрече, которая прошла в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2017". В подписании принял участие глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

"Мы сегодня подписываем с вами соглашения о военном и военно-техническом сотрудничестве. Это важные документы, которые, я уверен, послужат дальнейшему укреплению нашего сотрудничества и укреплению наших Вооруженных сил в деле борьбы с международным терроризмом", - сказал Шойгу.

В свою очередь Мутари выразил надежду, что соглашения станут основой для новых отношений между нашей двумя странами.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Форум "Армия-2017"
Страны
Нигер Россия
Персоны
Шойгу, Сергей Кужугетович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Боевые корабли ВМФ России
Фото
17
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
19
Прямое попадание: под Воронежем прошел этап конкурса "Авиадартс"
22
Северный рубеж России: боевые корабли флота
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МЧС назвали вероятную причину пожара в Ростове-на-Дону
2
США отправили на Украину первую партию угля
3
Почему задержали директора "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова
4
Ляшко потребовал от властей Украины отменить контракт на закупку в США газового угля
5
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
6
Пожар в Ростове-на-Дону. Хроника событий
7
Полина Диброва победила в конкурсе "Миссис Россия 2017"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама