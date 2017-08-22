Шойгу призвал к объединению военного сообщества в борьбе с мировым терроризмом

КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу призывает к объединению военного сообщества в борьбе с международным терроризмом, который сегодня представляет собой организованную, хорошо вооруженную и обученную структуру.

"Считаю крайне важным обмениваться опытом по борьбе с терроризмом. Сегодняшнее лицо терроризма совершенно иное - это хорошо подготовленные, обученные вооружение формирования. Это не отдельные бандиты, не отдельные группировки, это серьезная международная угроза", - сказал Шойгу на встрече с министром национальной обороны Нигера Каллой Мутари, которая прошла в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2017.

Он подчеркнул, что террористы со всех стран стекаются в те места, где есть возможность поменять власть, и преследуют корыстные интересы. "Мы не раз говорили и не устаем повторять, что те боевики, которые сегодня воюют в Сирии, Афганистане и Ливии, вернутся в свои дома, в свои страны... И сейчас, к сожалению, мы наблюдаем результаты этого возвращения. Поэтому мы еще и еще раз будем призывать к объединению военного сообщества в деле борьбы с терроризмом", - заключил министр.

В свою очередь глава военного ведомства Нигера поддержал идею объединения и сообщил, что его страна также сталкивается с проблемами терроризма. "Ливия, Мали, Чад и Нигерия являются нашими сопредельными государствами. Те страны, которые находятся вдоль наших границ также занимаются обеспечением безопасности. Ливия - государственности, которой уже не существует, Нигерия, которая борется с "Боко Харам", Мали - с присутствием "Аль-Каиды" (обе организации запрещены в РФ - прим. ТАСС) и различных террористических групп", - перечислил Мутари.

Как рассказал министром национальной обороны Нигера журналистам после встречи, в его стране хорошо знают и ценят то, "что делает Россия на международной арене в области борьбы с терроризмом". "Мы знаем, что некоторые страны находятся в тупике по поводу сложившийся ситуации и контролируются террористами. И поэтому мы очень ценим сотрудничество с Россией, и нашей задачей является освобождение граничащих с нами стран от террористов. Именно поэтому мы сотрудничаем с Россией", - сказал он.

"Действия России в Сирии очень последовательны, мы это очень ценим. И мы убеждены, что эти действия в Сирии обоснованы. И мы надеемся, что террористы также уйдут из Ирака", - подчеркнул Мутари.