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Доля экспорта "Вертолетов России" составит 40% в 2017 году

Армия и ОПК
22 августа, 17:46 дата обновления: 22 августа, 17:57 UTC+3 КУБИНКА область/ 22, августа. /ТАСС

Холдинг в этом году собирается поставить своим заказчикам 220 вертолетов

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КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Доля экспорта "Вертолетов России" в этом году будет такая же, как и в прошлом, и составит 40%. Об этом сообщил во вторник в эфире телеканала Russia Today гендиректор холдинга Андрей Богинский.

"В 2016 году доля экспорта составила 40%. Такой же уровень будет и в этом году", - сказал он на форуме "Армия-2017".

Ранее Богинский сообщил, что холдинг планирует в этом году поставить своим заказчикам 220 вертолетов.

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