Испытания учебно-тренировочного самолета Як-152 завершатся в этом году

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КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Испытания учебно-тренировочного самолета Як-152 планируется завершить до конца года. Об этом сообщил в среду глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" в подмосковном парке "Патриот".
"Порядка 40 полетов он совершил (на сегодняшний день - прим. ТАСС). Мы в этом году завершаем испытания Як-152", - сказал он.
Слюсарь не утонил количество самолетов, которые планирует приобрести Минобороны, добавив, что этот вопрос обсуждается.
Глава ОАК подчеркнул, что Як-152 также интересует инозаказчиков, купивших ранее Як-130. Они рассматривают Як-152 как самолет первоначального обучения.
Как сообщил ранее заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, Министерство обороны России планирует в 2017 году заключить с Иркутским авиационным заводом контракт на поставку первых трех учебно-тренировочных самолетов Як-152. Ранее главком ВКС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев сообщил, что серийное производство этого самолета планируется запустить в марте 2017 года.
Ожидается, что Як-152 станет самолетом первоначальной летной подготовки для летных школ и первых курсов училищ. Затем курсанты будут пересаживаться на учебно-боевой самолет Як-130.