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Минобороны РФ и "КамАЗ" подписали контракт на поставку арктических автомобилей Камаз-5350

Армия и ОПК
24 августа, 16:57 UTC+3

Автомобили специально адаптированы для действий в особо холодных климатических условиях

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КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Минобороны и "КамАЗ" подписали контракт на поставку арктических автомобилей Камаз-5350. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Контракт подписали замминистра обороны РФ Юрий Борисов и заместитель генерального директора "КамАЗ" Сергей Афанасьев.

"На снабжение вооруженных сил Российской Федерации поступает новая модификация автомобиля Камаз-5350, специально адаптированная для действий в особо холодных климатических условиях", - отметил диктор на церемонии.

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