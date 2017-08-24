Минобороны РФ и "КамАЗ" подписали контракт на поставку арктических автомобилей Камаз-5350

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Минобороны и "КамАЗ" подписали контракт на поставку арктических автомобилей Камаз-5350. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Контракт подписали замминистра обороны РФ Юрий Борисов и заместитель генерального директора "КамАЗ" Сергей Афанасьев.

"На снабжение вооруженных сил Российской Федерации поступает новая модификация автомобиля Камаз-5350, специально адаптированная для действий в особо холодных климатических условиях", - отметил диктор на церемонии.